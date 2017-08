Nadal bude zase světová jednička. Na trůn mu pomohly problémy Federera

Vítěz patnácti grandslamů Nadal byl naposledy světovou jedničkou v červnu 2014 a na trůnu vystřídá zraněného Brita Andyho Murrayho. Šanci k návratu do čela pořadí měl i Federer, ten by však musel v Cincinnati dojít do semifinále a jeho španělský rival by nesměl vyhrát jediný zápas.

Federer nakonec na turnaji nenastoupí. "Moc mě to mrzí, protože jsem tady vždycky rád hrál. Bohužel jsem si v Montrealu hnul se zády a potřebuji týden na odpočinek," uvedl v prohlášení majitel 19 grandslamových titulů.

Šestatřicetiletý Švýcar si na bolesti zad stěžoval už v neděli po finále v Montrealu, které prohrál s Němcem Alexanderem Zverevem 3:6 a 4:6.