Wozniacká už letos prohrála šest finále! Ale rázem je ve hře o jedničku

Bývalá světová jednička v posledních letech oslňovala spíše jen svojí krásou. Letos ale Caroline Wozniacká začala na kurtech opět zářit, a pozvolna se tak znovu dostává do boje o tenisový trůn. Nicméně k dokonalosti zatím sedmadvacetileté Dánce něco chybí. To něco je vždy jeden vyhraný zápas. Ze šesti finálových soubojů v roce 2017 odcházela vždy poražená. Naposledy o víkendu v Torontu s Ukrajinkou Svitolinovou.

Body do žebříčku přibývají, trofeje za vítězství v turnajích nikoliv. Co by jiné tenistky za finále daly, ale pro dánskou hráčku už je vyvrcholení akce tak trochu noční můrou.

A můžou za to především Češky. Začalo to 18. února v Dauhá proti současné světové jedničce Karolíně Plíškové, pokračovalo o kousek vedle v Dubaji proti Svitolinové. Na to navázal turnaj v Miami a Johanna Kontaová. Pak přišlo finálové klání na anglické trávě v Eastbourne a s ním opět nejlepší česká tenistka. Její kolegyně z fedcupového týmu Kateřina Siniaková zase překvapila Wozniackou ve švédském Bastadu a vše na Rogers Cupu (prozatím) zakončila znovu Svitolinová.

Pro tenistku, která za svoji kariéru na okruhu WTA vyhrála 25 titulů, je to nelichotivá bilance. Ale na druhou stranu ji může těšit to, že za konzistentní prokousávání se tenisovým pavoukem až téměř na vrchol už letos získala bodů dost. Trochu nenápadně se tak zapojuje do boje o pozici světové jedničky. Tu si naposledy užívala na začátku roku 2012, než ji vystřídala Běloruska Azarenková.

Na tenistky nyní čeká prestižní turnaj v Cincinnati, kterého se Wozniacká loni nezúčastnila, a oproti svým sokyním tak nemusí obhajovat velký počet bodů. Těch má momentálně 5340, což dánské blondýnce stačí na páté místo v žebříčku. Pro orientaci, Karolína Plíšková jich má 6940, ale jakožto loňská vítězka tak v případě triumfu zůstane na svém. V případě postupů do dalších kol a při zaváhání některé z jiných favoritek tak může rodačka z Odense šplhat výše.

Vstříc dalšímu finále se v Ohiu Wozniacká vydá proti lepší hráčce ze zápasu Vesninová - Garciaová.