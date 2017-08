Upřímná zpověď Sereny: o vztahu k Šarapovové, rasismu i návratu

Už jako těhotná vyhrála Serena Williamsová letošní Australian Open. Získala svůj třiadvacátý grandslamový titul, čímž se dostala na první místo v počtu získaných trofejí z turnajů velké čtyřky před legendární Steffi Grafovou a Margaret Courtovou.

Poté kariéru kvůli těhotenství přerušila. Vrátit na kurty by se však měla opravdu stylově. Přesně po roce a navíc na stejném místě, kde se svoji tenisovou pouť přerušila - v Melbourne. To vše pouhé tři měsíce po předpokládaném termínu porodu.

"Je to šílený plán. Vím to. Každý mě bude sledovat. Když prohraju a pak prohraju znovu, všichni budou říkat, že už na to nemám. Zejména když už mi není dvacet. Já mám jasno. Buď budu vyhrávat, nebo nebudu hrát," uvědomuje si úskalí svého comebacku šampionka, která očekává svého prvního potomka se snoubencem a internetovým magnátem Alexisem Ohanianem.

Sedminásobná vítězka Australian Open by se tak měla zařadit po bok Kim Clijstersové či Viktorie Azarenkové, které pokračovaly v kariéře i po mateřských povinnostech.

Příkladem mladší ze sester Williamsových může být především belgická legenda Kim Clijstersová, která zažívala ty největší tenisové úspěchy až poté, kdy na svět přivedla svého prvního potomka. K jednomu titulu z US Open z roku 2005, který získala před těhotenstvím, přidala další dva, navíc v roce 2011 ovládla i Australian Open. Na rozdíl od americké hvězdy však bylo Belgičance v době návratu pouhých šestadvacet let.

Serena: Někteří mě soudí podle barvy pleti

Serena Williamsová se však rozpovídala i o mnohem ožehavějších tématech, které se k její kariéře vztahují. "Nejde jenom o mě, ale ženy obecně mají velmi těžké se prosadit a získat moc. Čím jsem starší, tím více to vnímám. Ale právě v síle a moci je krása. Přála bych si, aby lidé věděli, že jsem silná, že stále dokážu hrát skvělý tenis. Řada fanoušků mě za způsob hry kritizovala. Ale to mi takovou starost nedělá. Chtěla bych je překvapit," říká Serena.

Na mnohem citlivější téma však přešla vzápětí. "Myslím, že hodně lidí mě soudí na základě barvy pleti. Myslí si, že jsem horší člověk jenom proto, že jsem černá. Ale já doufám, že tenistky, s kterými se potkávám v šatně, mě vidí jinak. Že si třeba řeknou, že Serena je docela fajn člověk," pokračuje bývalá světová jednička.

"Problém je, že řada lidí vnímá jako daleko lepšího člověka Marii Šarapovovou. Přitom je to právě ona, kdo se chová k ostatním odměřeně, ale přesto ji veřejnost vidí v lepším světle Proč? Jen proto, že jsem černá, proto jsem horší člověk? To je bohužel znak společnosti, ve které žijeme. To je život. Afričtí Američané musí být dvakrát tak dobří než lidé s bílou pletí. U žen to platí o to více. Ale já s tím nemám problém, beru to," dodává legenda.

Svoji roli však Serena nevidí jen na kurtu. "Jsem černá a to je pro mě důležité. Tím, že jsem úspěšná, můžu být inspirací pro další dívky s tmavou pletí. Můžu pro ně být motivací, čeho všeho lze dosáhnout. Tak jsem to vždycky chtěla. Nejsem modelka. Nejsem holka od vedle. Neschovávám se. Chci povzbuzovat všechny americké ženy, chci k nim promlouvat, pokud bude třeba," uzavírá svou zpověď šampionka.