Promiň, parťačko, psala Šafářová kamarádce, kterou sesadila z trůnu

„Promiň, parťačko!“ psala Lucie Šafářová hned po vyhraném čtvrtfinále na turnaji v Cincinnati omluvný vzkaz Mattekové, která se hrozivě zranila na letošním Wimbledonu. Nastupující jedničce záhy přišla odpověď: „Zasloužíš si to!“

Ty dvě jsou spolu ve stálém kontaktu, o tenise ale raději moc nehovoří. Matteková má před sebou vidinu až rok dlouhé pauzy a přetěžkého comebacku, Šafářová naopak může tenis hrát a jde jí to v páru s Barborou Strýcovou skvěle.

„Nechte mě udělat selfie s novou světovou jedničkou! Jsem na Lucku tak pyšná,“ napsala Strýcová na Instagram k rozesmáté fotce ze šatny. Jsou domluvené, že spolu dohrají sezonu a pokusí se o zázrak, to znamená ještě se kvalifikovat na Turnaj mistryň do Singapuru.

První misi, dostat „Šafi“ na první příčku, už splnily. „Je to absolutně úžasný. Asi bych to nikdy nečekala. Ještě dneska si vzpomínám, jak mi táta kdysi říkal, že debla vůbec hrát neumím,“ smála se Šafářová v telefonickém rozhovoru s novináři. „Je to obrovské zadostiučinění a jsem za to strašně ráda. Myslím, že jsem se o světovou jedničku zasloužila a jsem šťastná.“