Šarapovová vyzradila, proč ji Serena nesnáší: Začalo to pláčem v šatně

Již za několik týdnů vyjde biografie Marie Šarapovové s názvem „Nezastavitelná.“ Odhaluje v ní zákoutí svého života i kariéry a mimo jiné jednu ze záhad - proč má tak chladný vztah se Serenou Williamsovou.

Americkou přebornici neporazila Ruska už 18 zápasů a 13 let. Vzájemné bilanci 2:19 nejde ani říkat rivalita, tak jednostranná je. Na zápasech proti Šarapovové si dá Serena vždy dvojnásobně záležet a kořeny vzájemné nevraživosti jdou podle Rusky až do roku 2004.

Šarapovová byla tehdy sedmnáctiletou dívkou, jíž na žebříčku WTA patřila patnáctá příčka. Mnozí se ptali, zda bude skutečnou světovou extratřídou či pouhou následovnicí Anny Kurnikovové, spanilé tenistky, jež byla ještě mnohonásobně úspěšnější coby reklamní poutač.

Toho července ve Wimbledonu ale Šarapovová zašlapala všechny pochybnosti do země. V hlavní soutěži grandslamu startovala teprve posedmé a hned ho celý vyhrála. Navíc se jednalo o Wimbledon, jehož vítězové mají aureolu nesmrtelnosti.

Její šokující triumf vyvolal skutečnou hysterii, ze dne na den se změnila v globální celebritu a teprve tehdy skutečně odstartovala kariéru, během níž se držela dvanáct let po sobě v čele nejlépe vydělávajících sportovkyň planety. A to i přesto, že výsledkově ji Serena Williamsová často dramaticky převyšovala. Skóre na grandslamové tituly 5 ku 23 mluví jasně.

Rozdílný úspěch v tom, jak se ty dvě dokázaly prodat, není ale jablkem sváru. Šarapovová ve své biografi i tvrdí, že ten odstartoval již toho sobotního červencového odpoledne po wimbledonském finále.

„Když zápas skončil, Serena mě objala. Řekla mi něco jako ´dobrá práce´ a usmívala se při tom. Ale v duši se rozhodně nesmála,“ vzpomíná Šarapovová v knize na to, co se dělo po finále, jež ovládla 6:1, 6:4 poté, co druhý set otočila z 2:4.

„Když jsem přišla do šatny, slyšela jsem Serenu naříkat. Byly to hrdelní vzlyky. Zmizela jsem, jak nejrychleji jsem mohla, ale ona věděla, že jsem tam byla. Nedlouho po turnaji jsem se dozvěděla, že Serena pověděla jedné své přítelkyni: S touhle malou děvkou už nikdy víc neprohraju.“

Kamarádky? Kdo ví, třeba jednou

A měla téměř stoprocentní pravdu. Následující zápas ještě v téže sezoně 2004 ve finále Turnaje mistryň Serena opět ztratila, ale od té doby je v zápasech proti Šarapovové nedotknutelnou. Od začátku sezony 2005 jich vyhrála 18 za sebou včetně tří grandslamových finále a boje o olympijské zlato. Za posledních 13 let proti Američance uhrála Šarapovová jen 3 sety.

Ruska je přesvědčena, že důvodem, proč nejsou se Serenou přítelkyněmi, je právě to osudové wimbledonské finále. „Lidé se často diví, proč mám takové problémy v zápasech se Serenou. Moje skóre s ní je jen 2:19. Odpověď na tuhle otázku je právě ve wimbledonské šatně. Myslím, že mě Serena začala nenávidět pro to, že jsem ji jako hubeňoučká dívenka proti všem předpokladům porazila. Ale především si na mě zasedla za to, že jsem ji slyšela plakat.“

Šarapovová je přesvědčená, že by měly být s o pět let starší Serenou kamarádkami, protože sdílí společnou vášeň. „Kdo ví? Možná jednoho dne, až naše kariéry budou minulostí, se jimi staneme.“