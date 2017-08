Dvě Češky na trůnu! Šafářová je pyšná, soupeřce Plíškové radili fintu

Snila o titulu, jenž by znamenal i její nástup na světový trůn. Realita byla zcela jiná. Simona Halepová si z finále turnaje v Cincinnati odnesla debakl a jediný vyhraný game. Garbině Muguruzaová podsaditou Rumunku zničila 6:1, 6:0.

"Kdybych nehrála svůj nejlepší tenis, měla bych to se Simonou hodně těžké. Takové zápasy mě vždycky motivují," prohlásila Muguruzaová. "Ale nemůžete automaticky čekat, že když jsem vyhrála tady, tak mi to půjde stejně dobře i na US Open. Grandslamy jsou úplně jiné," dodala týden před začátkem očekávaného newyorského turnaje.

"Hrála opravdu moc dobře, celý turnaj měla výborný. Zato já dnes měla špatný den, za ten zápas se omlouvám," řekla divákům smutná Halepová.

Halepová potřetí nezvládla přímý zápas o jedničku

Ke smutku měla tři důvody. Potřetí během čtvrt roku hrála přímý zápas o to, aby stanula na vrcholu světa. Potřetí neuspěla. První mohla být po French Open, kde ale rovněž nezvládla finálový zápas, i po Wimbledonu, kde potřebovala postoupit do semifinále, avšak vypadla o kolo dřív.

Plíšková má nyní na kontě 6390 bodů a před druhou Halepovou vede o pouhopouhých 5 bodů. Rumunka dokonce dostala radu, aby tento týden odjel na turnaj ITF do tureckého Artvinu, kde by za první vyhraný zápas inkasovala 8 bodů a pak se odhlásila. To by jí na první místo stačilo.

„Slyšela jsem, vtipný nápad, ale to určitě neudělám. Vím, že hraji dobře a když to nevyšlo ani teď, může to klapnout za pár týdnů,“ věří Halepová, jež by byla první Rumunkou v čele žebříčku.

Mohly se měnit všechny čtyři tenisové jedničky

Neúspěch Halepové v nedělním finále překazil i jeden zajímavý úkaz. Pokud by uspěla, mohly se v pondělí měnit všechny čtyři jedničky. V tom mužském se totiž po třech letech vrací na čelo singlového pořadí Rafael Nadal a v deblu nastupuje na první místo Fin Henri Kontinen, čtyřhře WTA bude poprvé v kariéře vévodit Lucie Šafářová. Pouze Plíšková své místo zatím nikomu nepřepustí a poprvé v dějinách tak budou souběžně na prvních místech české tenistky.

„Můžeme být jako Česká republika vůbec ještě pyšnější na to, čeho v tenise dosahujeme? Jednička v deblu a jednička v singlu, to je naprosto úžasné,“ jásala již o víkendu Šafářová.

„Třeba já jsem na to fakt hrozně pyšná, že jako taková malá země máme takové úspěchy. A jsem strašně šťastná, že jsem součástí toho úspěchu. Doufám, že budoucí generace v tom budou pokračovat. Ale myslím, že to, co se povedlo teď, se bude opravdu těžko překonávat.“