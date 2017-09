Podivuhodné tenisové historky: sníh na kurtu, útěk před ohněm i kolapsy

Co vše se může přihodit mezi čarami tenisového kurtu? Bílý sport je nekontaktní, až na vývoj skóre by jeho protagonisty nemělo v podstatě nic překvapit. Přesto se stávají roztodivné příhody, úsměvné i mrazivé. Jako nedávné zápasové zranění Kristýny Plíškové o vrtuli větráku. Čeští tenisté pro Sport zavzpomínali, co nejpodivuhodnějšího při tenise zažili.

Když jsem předal Leandra doktorům a chtěl se napít a otřít se, jdu k lavičce a jedna holka ze security, která nás brání, aby někdo nevniknul na kurt, omdlela. Takže jsem se chopil jí a začalo to odznova. Položit ji na tribunu, probrat, dát napít. To byl zápas, kdy jsem se cítil jako doktor House.“

„Měla jsem jen vlasy stažené gumičkou do culíku. Odehrála jsem forhend a raketa se mi zamotala do vlasů. Akorát že výměna pokračovala, tak jsem musela trhnout. Výměnu jsem vyhrála, ale na raketě mi zbyl chuchvalec mých vlasů. Od té doby hraju se zapleteným copem. Teď se tomu směju, ale tenkrát to legrace moc nebyla. Dost to bolelo,“ vybavuje si Kvitová. Nutno podotknout, že její skalp soupeřka nezískala. Češka zvítězila ve třech setech.

Tenisákem do oka. Oslepneš, děsili Strýcovou

Do dětských let se vrátila Barbora Strýcová, když líčila svůj nejpodivnější tenisový zážitek. Vybavuje si ho ale naprosto přesně, jako by to bylo včera.

„Stalo se to na kurtu číslo 3 v Plzni, když mi bylo dvanáct let. Měly jsme deblový trénink, já s jedním klukem proti dvěma holkám. V tu dobu jsem ještě nosila brýle. Rozehrávala jsem tu holku na smeč, ale nedávala jsem moc pozor a koukala, co kde létá. Holčina smeč špatně trefi la a dala strašnou ránu přímo mně do oka. Šílené,“ popisuje Strýcová.

„Zalila se mi celá sítnice krví, řekli mi, že hrozí, že už na to oko nikdy neuvidím. Brýle jsem měla napadrť, brečela jsem jak želva. Měsíc jsem pak nemohla hrát tenis.“