Tvrdá rána pro Hradeckou. Bez tenisu bude až půl roku, čeká ji nejspíš operace

"Na první operaci zjistili, že mám vaz rupnutý, tedy roztřepený z pětasedmdesáti procent. Tři čtvrtiny vazu mi dali pryč. Ještě je šance, že bych na druhou operaci nemusela, kdyby si s tím koleno samo poradilo. Ale tomu já nevěřím," uvedla letošní finalistka deblu na US Open v rozhovoru pro deník Sport.

Koleno si Hradecká zranila v kvalifikaci dvouhry ve Wu-chanu. Předčasně ukončila sezonu a nemohly s Kateřinou Siniakovou startovat na Turnaji mistryň.

Pětinásobná fedcupová vítězka uvedla, že by se ráda ještě pokusila o návrat na okruh. "Když se mi to stalo a viděla jsem, že s Kači nestihneme Turnaj mistryň, byla jsem hodně špatná. Ale teď už jsem se s tím nějak srovnala a vzala to jako další výzvu. Nikdy jsem nebyla takhle vážněji zraněná, abych se musela vracet po delší době. Tak si chci dokázat, že to zvládnu," rozhodla se dvaatřicetiletá tenistka.

Hráčka I. ČLTK získala dva grandslamové vavříny s Andreou Hlaváčkovou (Roland Garros 2011 a US Open 2013) a jeden má ze smíšené čtyřhry s Františkem Čermákem (Roland Garros 2013). Olympijské stříbro získaly s Hlaváčkovou v Londýně 2012 a loni přidala stříbro v Riu de Janeiro v mixu s Radkem Štěpánkem.