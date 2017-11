Štěpánek a trenér Všetíček se loučili: došlo na slzy i rozklepaný hlas

"Skončí unikátní příběh, troufám si říct nejen v tenisu. Na naší etapě, která trvala tak strašně dlouho a přinesla nám obrovskou spoustu radostí a strastí, nás provázelo přátelství, které nám i po dnešku zůstane," řekl novinářům Štěpánek. "Poprvé po spoustě let se mi klepe hlas a neříká se mi to jednoduše," dodal dojatý tenista.

Uznávaný odborník Všetíček začínal s kondicí v tenise jako jeden z prvních v roce 1988 s Karlem Nováčkem, později osmým hráčem světa. Byl po boku světové dvojky a vítěze Australian Open Petra Kordy a poté se spojil se Štěpánkem.

"Když jsem Ráďu převzal, byl mladý ucho, který si k obědu dalo frankfurtskou polévku s třemi rohlíky a guláš s osmi knedlíky. To jsem koukal. Od té doby se poloamatérská příprava začala měnit v profesionální," řekl Všetíček.

Za spolupráci poděkoval i Kordovi a Tomáši Krupovi, kteří se podíleli na Štěpánkově vývoji. Tenista to díky týmové práci dotáhl až na osmé místo světa. "On byl první, který se nebál zainvestovat do lidí. Byl v tom průkopník, byla to revoluce," řekl Všetíček.

Především se ale Štěpánek společně s Tomášem Berdychem zasloužili o dva české triumfy v Davisově poháru v letech 2012 a 2013. "Když Ráďa rozhodoval s Almagrem ve finále proti Španělsku, tak to pro mě byl vrchol emocí. Bezprostředně po zápase za mnou přišli pan Kodeš s Lendlem, poblahopřáli mi a to mi ukázalo, že jsem na tom měl podíl a že ta práce měla nějaký smysl," vzpomínal Všetíček.

Končíme jako vítězové, řekl Štěpánek a zapálili si doutníky

K rozhodnutí ukončit spolupráci dospěli před pár dny. Sedli si, aby se domluvili na přípravě, ale srdce jim ukázalo jinou cestu. "Shodli jsme se, že nastal ten pravý moment, kdy by ten náš příběh mohl skončit," podotkl Štěpánek.

"Náš vztah byl jako manželství, musíte nějakým způsobem vycítit, kdy je konec. Jsem strašně šťastný, že rodičům předávám Ráďu zdravého a v plné síle," řekl Všetíček a Štěpánka charakterizoval slovy: "Je to prostý člověk složitého ducha, velký bojovník a srdcař. Za těch šestnáct let jsem se s ním nenudil."

Na závěr dlouhého povídání, při kterém se Všetíček dojetím rozplakal a oba se objali, si zapálili připravené doutníky. "Končíme jako vítězové. Museli jsem si ty doutníky setsakramentsky odpracovat," uzavřel Štěpánek. "Jak jsme spolu vždycky říkali: Vlci vyjí, ale karavan jede dál. Teď vlci dovyli po sportovní stránce, ale ne po té životní a v budoucnu se třeba setkáme u jiných projektů," odhadoval Všetíček.

Osmatřicetiletý Štěpánek letos podstoupil operaci zad. Nyní se chystá na sezonu, kterou rozjede v Dauhá a na úvod bude využívat chráněného žebříčku. "Mám devět nábojů a po jejich vypršení budu vědět, kde jsem na žebříčku, a podle toho budu měnit, čemu se budu více věnovat," naznačil, že může časem hrát jen čtyřhru.