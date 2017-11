Del Potro je blízko Turnaji mistrů, Djokovič po 10 letech mimo TOP 10

Del Potro prokázal skvělou formu z podzimních halových turnajů výhrou nad Haasem 7:5, 6:4. Předtím obhájil titul ve Stockholmu a v Basileji prohrál až ve finále s domácí legendou Rogerem Federerem. V pařížské Bercy zatím ve dvou zápasech neztratil ani set.

„Je to extra motivace,“ řekl argentinský tenista k boji o Turnaj mistrů. „Hrozně rád bych se do Londýna ještě jednou dostal. Bylo by to fantastické,“ dodal vítěz US Open z roku 2009, který je v pořadí sezony desátý.

V případě postupu do semifinále by se dostal na osmou, poslední postupovou pozici místo Španěla Pabla Carreňa. Ohrozit ho však ještě mohou Lucas Pouille a Roberto Bautista.

Del Potrova čtvrteční výhra zároveň znamená, že po deseti letech vypadne z elitní desítky světového žebříčku zraněný Novak Djokovič. Hvězdný Srb, držitel 12 grandslamových titulů, nemůže hrát už od července kvůli potížím s loktem.

Výsledky tenisového turnaje mužů v Paříži (tvrdý povrch, dotace 4,507.375 eur):

Dvouhra - 3. kolo:

Verdasco (Šp.) - Thiem (5-Rak.) 6:4, 6:4, Del Potro (13-Arg.) - Haase (Niz.) 7:5, 6:4, Isner (9-USA) - Dimitrov (6-Bulh.) 7:6 (12:10), 5:7, 7:6 (7:3), Benneteau (Fr.) - Goffin (7-Belg.) 6:3, 6:3, Krajinovič (Srb.) - Mahut (Fr.) 6:2, 3:6, 6:1, Nadal (1-Šp.) - Cuevas (Urug.) 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, Sock (16-USA) - Pouille (17-Fr.) 7:6 (8:6), 6:3.