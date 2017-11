Tenis budoucnosti? Začíná "juniorský" Turnaj mistrů plný klíčových změn

Bitva tenisových nadějí, ale i turnaj, na kterém se vůbec poprvé vyzkouší několik zásadních změn najednou, jenž můžou klíčovým způsobem ovlivnit další budoucnost bílého sportu. To vše přinese klání v Miláně s názvem Next Gen Finals pro nejlepších sedm tenistů do 21 let, které začíná právě dnes. A bude se rozhodně na co těšit.

Vrchol tenisové sezony v podání osmi nejlepších hráčů končícího roku začne až v neděli, kdy se rozehrají první zápasy Turnaje mistrů v Londýně. S velikým zájmem je však očekávaný i ten "juniorský". A to i přes fakt, že na něm bude největší hvězda chybět. Alexander Zverev dal totiž celkem pochopitelně přednost účasti na seniorském Turnaji mistrů.

"Po konzultaci s týmem jsem se rozhodl, že se nezúčastním turnaje v Miláně, abych se co nejlépe připravil na Londýn. Objevím se aspoň na zahájení, abych podpořil pořadatele a vzdal hold italským fanouškům, kteří mě tolik podporovali při mém letošním triumfu v Římě," řekl současný třetí hráč světa.

Ale i bez německé hvězdy budou mít fanoušci o zábavu postaráno. Herní řád bude stejný jako u "klasického" Turnaje mistrů. Osm tenistů bude rozděleno do dvou skupin po čtyřech, dva nejlepší z každé z nich postoupí do semifinále.

Krátké sety, žádní čároví rozhodčí

Tím však veškerá podobnost končí. Vedení ATP se rozhodlo, se na mladých nadějích vyzkouší hned celou řadu změn, které by měly přinést tenisu ještě větší diváckou atraktivitu.

Jednou z těch nejdůležitějších je fakt, že sety se budou hrát maximálně do čtyř gamů, už za stavu 3:3 se tak fanoušci mohou těšit na tiebreak. Výrazně zkrátit zápasy by mělo především zrušení shod a výhod za stavu 40:40. Při dosažení tohoto skóre získá vítěz následující míčku rovnou game. Šapovalov a spol. však budou muset na vítězný zápas získat tři sety.

SKUPINA A JMÉNO VĚK ZEMĚ NA ŽEBŘÍČKU Andrej Rublev 20 Rusko 37. Denis Šapovalov 18 Kanada 51. Hyeon Chung 21 Jižní Korea 54. Gianluigi Quinzi 21 Itálie 306.

Zapomenout můžete i na čárové rozhodčí. Do akce se tak mnohem více zapojí populární "Jestřábí oko", které dopady míčků spolehlivě pohlídá.

A další novinka se týká i diváků. Ti se totiž už nemusí obávat dlouhého čekání u vchodu na to, než si tenisté budou měnit strany mezi gamy. V hledišti se budou moci pohybovat bez omezení i během hry.

Podobně jako ve volejbale si tenisté vyzkouší, jak odehrát podání, které dopadne do vyhraného prostoru poté, kdy tečovalo pásku. Spád zápasů zajistí i časomíra, jenž zajistí minimální prodlevy mezi výměnami.

"Je to hodně zajímavý experiment, změn je hodně, ale věřím, že to může být prospěšné. Bude to vzrušující turnaj, moc se na to těším," říká nejmladší účastník turnaje Denis Šapovalov.

Tenisté navíc budou moci využít rad svého trenéra po každém z odehraných setů. "Uvidíme, jak to všechno bude fungovat. Možná takhle bude vypadat budoucnost tenisu, třeba se tady rodí nové prvky naší hry," zamýšlí se další z očekávaných hvězd turnaje Karen Chačanov.

Ruská nadvláda i italský outsider

A kdo se tedy premiérového ročníku zúčastní? Skupinu A tvoří ruský tenista Andrej Rublev, účastník nedávno skončeného Laver Cupu Denis Šapovalov z Kanady, Korejec Hyeon Chung a držitel divoké karty a vítěz italské kvalifikace domácí tenista Gianluigi Quinzi.

Ve skupině B změří síly ruští tenisté Karen Chačanov, Daniil Medveděv, Chorvat Borna Čorič a Američan Jared Donaldson.

1080p 720p 360p <p>Roger Federer postoupil pojedenácté v kariéře do finále turnaje v Halle a na trávě v Německu bude hrát o devátý titul. Nejvýše nasazený švýcarský tenista porazil v dnešním semifinále mladého Rusa Karena Chačanova 6:4, 7:6.</p> REKLAMA Roger Federer si ve dvou setech poradil s ruským talentem Karenem Chačanovem • VIDEO Digi Sport

Po odstoupení Alexandera Zvereva je papírově největším favoritem Andrej Rublev, 37. tenista světa. Dvacetiletý rodák z Moskvy zažívá zatím jasně nejlepší sezonu své krátké kariéry, na svém kontě již má i jeden turnajový triumf, když v červenci vyhrál turnaj ATP v Umagu.

Jeho prvním soupeřem bude outsider turnaje domácí Gianluigi Quinzi, až 306. tenista světa. Jednadvacetiletý tenista si účast na turnaji zajistil v domácí kvalifikaci, kde si právě vyzkoušel nový model počítání bodů. Ve finále porazil krajana Filippa Baldiho v pětisetové "zkrácené" bitvě po setech 3:4, 3:4, 4:2, 4:2, 4:2.

SKUPINA B

JMÉNO VĚK ZEMĚ NA ŽEBŘÍČKU Karen Chačanov 21 Rusko 45. Borna Čorič 20 Chorvatsko 48. Jared Donaldson 21 USA 55. Daniil Medveděv 21 Rusko 65.

Ve druhém utkání skupiny A změří síly další kometa letošní sezony Denis Šapovalov a korejský talent Hyeon Chung.

Kanadského tenistu český divák nejdříve více "poznal" poté, kdy v Davisově poháru neúmyslně málem připravil o oko hlavního sudího, když ho míčkem trefil přímo do hlavy.

Už v úplně jiném světle se teprve osmnáctiletý talent blýskl během letošního turnaje v Montrealu, kdy cestou do semifinále vyřadil Del Potra i Rafaela Nadala, aby skončil na Alexandru Zverevovi.

Svůj obrovský talent ukázal rodák z Tel Avivu i na prvním ročníku Laver Cupu, kde bavil fanoušky skvělou hrou podpořenou drtivým servisem a jednoručným bekhendem. V žebříčku patří Šapovalovi 51. příčka.

Nejlepším výsledkem Chunga, který se Šapovalovi postaví, je prozatím účast ve čtvrtfinále ve Winston-Salemu. Mimochodem, v prvním kole zde porazil právě Andreje Rubleva. Za svým dnešním soupeřem Šapovalovem zaostává jen o tři pozice, je 54. hráčem světa.

Čeští mladíci bez šance

I favoritem skupiny B je ruský tenista. Roli nejvýše nasazeného zde bude plnit Karen Chačanov, 45. hráč planety. Trojici ruských tenistů uzavírá na turnaji Daniil Medveděv, který také bude jeho prvním soupeřem ve skupině a jež na sebe mimo jiné upozornil během letošního Wimbledonu, kdy nejříve vyřadil v prvním kole Stana Wawrinku, aby se ve druhém po porážce s Belgičanem Bemelmans postaral o skandál, když po hlavní rozhodčí házel drobné. (VÍCE ZDE >>>)

ÚTERNÍ PROGRAM Chačanov - Medveděv (14:00)

Šapovalov - Chung (15:30)

Čorič - Donaldson (19:30)

Rublev - Quinzi (21:00)

Ve druhém zápase skupiny B se utkají Borna Čorič a jediný americký zástupce Jared Donaldson, který se do Milána dostal na úkor Francese Tiafoeo, který se se Šapovalovem také představil na prvním ročníku Laver Cupu v Praze.

Favoritem skupiny B bude papírově kromě Chačanova Borna Čorič, který je jen o tři pozice za Rusem. Oba borci se už na okruhu potkali. V jediném vzájemném utkání letos v únoru porazil v prvním kole turnaje v Rotterdamu Čorič Chačanova po bitvě dvakrát 7:6.

Druhým nejníže postaveným tenistou kromě italského kvalifikanta bude 55. hrát světa Jered Donaldson. "Je to pro mě obrovský úspěch. Dostat se na tento turnaj je odměnou za celoroční práci. Být členem sedmi nejlepších hráčů do 21 let je něco neuvěřitelného, je to vyznamenání mé práce. Věřím, že to prokážu i na turnaji," říká jednadvacetiletý hráč.

Jen pro doplnění, nejlépe postaveným českým tenistou, který splňuje věkovou hranici 21 let pro účast na turnaji, je Zdeněk Kolář, kterému patří 220. příčka.