Nová pravidla? Rozhodčí zmatkoval, hráči volali trenérovi telefonem

Chačanov - Medveděv 1:3 po setech 4:2, 3:4, 3:4 a 2:4. Přijde vám toto skóre poněkud zvláštní? Možná si na něj budete muset zvykat. Není to poprvé, co si tenisté otestovali nový systém možného počítání setů. Nikdy si ho však nevyzkoušeli tak vysoce postavení hráči a na tak významném turnaji, kterým první ročník Next Gen Finals pro nejlepších sedm tenistů sezony do 21 let je. Jaké jsou úvodní dojmy?

Velká očekávání, ale i rozpaky vzbudila mezi fanoušky i odborníky řada změn, které se na probíhajícím turnaji testují. Kromě nového počítání setů do čtyř gamů, si hráči zkouší, jaké to je, když jim lajnové čáry hlídá místo rozhodčích "jestřábí oko" či jak si poradí se zrušením shod a výhod za stavu 40:40.

"Během zápasů bude mnohem více zajímavých momentů. Utkání budou dramatičtější, klíčových bodů, které rozhodnou o výsledku setů, bude více a tím se zvýší napětí. Tenisté půjdou do zápasu od prvního míče naplno, protože budou vědět, že na případný zvrat v setu mají jen velmi málo času," obhajuje změny Ross Hutchins z vedení ATP, který má na starosti kontakt s hráči.

Velkou budoucnost má podle Hutchinse i zmiňované zrušené shod a výhod, které se už uplatňuje na některých turnajích ve čtyřhrách. "Bude velmi zajímavé sledovat, jakou herní variantu za tohoto stavu hráči zvolí, na jakou stranu budou chtít například při tomto stavu podávat," pokračuje bývalý britský tenista.

Pozitivem pro mladé borce měl být i fakt, že po každém odehraném setu si mohou zavolat k poradě svého trenéra, už tolik radosti asi nemají z toho, že fanoušci se mohou během zápasu libovolně pohybovat v hledišti.

Hrací systém je stejný, jako na Turnaji mistrů, který začne v Londýně v neděli. Dvě skupiny po čtyřech hráčích s dvěma postupujícími z každé z nich. V první hrací den se odehrály hned čtyři zápasy. Co přinesly?

Trenér na telefonu

Úvodní bitva ruských tenistů ve skupině B Karena Chačanova a Daniila Medveděva přinesla čtyřsetovou řež s dvěma tiebreaky a konečné vítězství 65. hráče světa Medveděva. A teď to nejzajímavější. Utkání trvalo 1 hodinu 49 minut, průměrná délka setu byla něco málo přes 27 minut.

Pro porovnání: Chačanov během své krátké kariéry odehrál zatím osm čtyřsetových zápasů, jejichž průměrná délka byla 2 hodiny a 39 minut, tedy zhruba o hodinu delší než jeho úvodní zápas v Miláně.

A další zajímavé srovnání. První pětisetová bitva turnaje mezi domácím Quinzim a Rublevem, která skončila vítězstvím ruského tenisty (1:4, 4:0, 4:3, 0:4 a 3:4) trvala pouhou 1 hodinu a 49 minut.

SKUPINA A JMÉNO VĚK ZEMĚ NA ŽEBŘÍČKU Andrej Rublev 20 Rusko 37. Denis Šapovalov 18 Kanada 51. Hyeon Chung 21 Jižní Korea 54. Gianluigi Quinzi 21 Itálie 306.

V prvním utkání mezi Chačanovem a Medveděvem si oba borci vyzkoušeli i další novou možnost, totiž poradu s trenéry pomocí sluchátek.

Rozhovor mezi tenisty a jejich trenéry navíc mohou slyšet i diváci u televizních obrazovek. Během prvního dne tuto možnost konzultace využili až na Američana Donaldsona všichni. Co například radil svému svěřenci kouč Chačanova?

"To je ten rozdíl, Karene. Ve třetím setu jsi udělal šestnáct nevynucených chyb, v prvních dvou dohromady jenom deset. Když máš dost času na úder, děláš paradoxně nevynucené chyby. Zkus najít rovnováhu mezi agresivitou a přiměřeným rizikem," mohli například fanoušci slyšet během telefonického rozhovoru Chačanova s jeho trenérem Blancem.

S novými pravidly mají problém i rozhodčí

S novými pravidly se však perou především sudí. Názorně to předvedl umpirový rozhodčí Carlos Bernardes, který dle léty naučeného zvyku oznámil po servisu jednoho z hráčů, který tečoval pásku, dotek sítě a chtěl přerušit hru.

Právě tato varianta je však na turnaji možná. Hráči se zmást nenechali a ve výměně pokračovali, sudí však trval na svém a znovu upozornil na dotek sítě. Až poté si svou chybu uvědomil a hráčům se omluvil.

"Mně se pravidlo s možností tečí míče o pásku při servisu líbí. V utkání mi to několikrát pomohlo. Měl jsem štěstí. Myslím, že by to mělo platit i na jiných turnajích, je to dobrá věc," říkal po svém úvodním vítězství na turnaji nad Donaldsonem Borna Čorič.

"Hráči a rozhodčí si na tuto novinku budou asi chvíli zvykat. Doteď při dotyku servisu o pásku automaticky přestali hrát, nyní budou muset pro změnu bleskově reagovat. Ale právě tento turnaj je ideální příležitostí na to si to vyzkoušet," říká Hutchins.

S tím souhlasí i kanadská kometa letošní sezony Denis Šapovalov, který ve svém úvodním zápase skupiny podlehl Korejci Chungovi za 1 hodinu a 39 minut také 1:3 na sety. "Myslím, že tohle bude pro tenisty nejtěžší. Těžko se na to budeme zvykat," říkal ještě před svým úvodním utkáním osmnáctiletý tenista.

S časovým limitem bojoval Čorič



A jak se tenisté "perou" s dodržováním časového limitu 25 sekund mezi výměnami? Zkušenost s nedodržením totoho pravidla si jako první připsal domácí Gianluigi Quinzi, který se provinil hned v úvodu svého zápasu s Rublevem. Hlavní rozhodčí se však tímto problémem příliš nezabýval a jen výmluvně pokrčil rameny.

S časovým limitem však nejvíce bojoval Borna Čorič, který mezi výměnami evidentně pospíchal, aby se vešel do daného úseku, který nekompromisně měřil displej za hráči.

"Nechtěl jsem dostat napomenutí. Ale i můj kouč mi říkal, že pospíchám až moc, protože když jsem podával, měl jsem ještě patnáct sekund k dobru. Nemám rád, když jsem pod tímto tlakem. Na druhou stranu to není špatná věc, hra má větší spád. Je prostě třeba si na to zvyknout," říkal na toto pravidlo chorvatský mladík.

SKUPINA B

JMÉNO VĚK ZEMĚ NA ŽEBŘÍČKU Karen Chačanov 21 Rusko 45. Borna Čorič 20 Chorvatsko 48. Jared Donaldson 21 USA 55. Daniil Medveděv 21 Rusko 65.

A "jestřábí oko" místo čárových sudích? Nezvyklý mechanický hlas oznamující chybný míč tenistům také žádné vážnější problémy nepůsobil. "Moc se mi to líbilo. Byla to legrace. Je to něco nového a zajímavého. Zvlášť teď, na konci sezony, když jsme všichni unavení, jsou tyto změny v pravidlech příjemným oživením," říkal Medveděv.

Jak by se však na podobná pravidla dívali ostřílení veteráni Roger Federer, Rafael Nadal či Novak Djokovič, jasné není. Vzhledem k tomu, že se však podle čelních představitelů ATP stávající pravidla v nejbližších pěti letech měnit nebudou, tak s největší pravděpodobností podobné problémy řešit nemusí.

Skupina A:



Čong Hjon (6-Korea) - Shapovalov (3-Kan.) 1:4, 4:3 (7:5), 4:3 (7:4), 4:1,

Rubljov (1-Rus.) - Quinzi (8-It.) 1:4, 4:0, 4:3 (7:3), 0:4, 4:3 (7:3).



Skupina B:



Medveděv (7-Rus.) - Chačanov (2-Rus.) 2:4, 4:3 (8:6), 4:3 (7:3), 4:2,

Čorič (4-Chorv.) - Donaldson (5-USA) 4:3 (7:2), 4:1, 4:3 (7:5).