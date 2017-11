Juniorský Turnaj mistrů ovládl Korejec Čong Hjon. Ve finále porazil Rubljova

Ve finále akce Next Gen Finals v Miláně Čong Hjon porazil nejvýše nasazeného Rusa Andreje Rubljova • Profimedia.cz

Premiérový ročník tenisového Turnaje mistrů do 21 let vyhrál Korejec Čong Hjon a získal první titul na okruhu ATP. Ve finále akce Next Gen Finals v Miláně porazil nejvýše nasazeného Rusa Andreje Rubljova 3:4 (5:7), 4:3 (7:2), 4:2, 4:2.