Navrátilová v Praze: Ať sem dají Turnaj mistryň. Nová pravidla mi nevadí

"Praha by byla fantastická. Držím palce. Měla bych dobrou výmluvu sem jezdit častěji," řekla osminásobná vítězka Turnaje mistryň ve dvouhře a třináctinásobná ve čtyřhře v Praze při představení série mincí českých tenisových legend.

Česká metropole patří mezi čtyři adepty na pořádání vrcholu sezony od roku 2019. Singapuru končí za rok smlouva a o novém dějišti WTA rozhodne v dubnu.

Praha nedávno hostila premiérový ročník mužského Laver Cupu a O2 arena byla vyprodaná. Podobné by to mohlo být i při Turnaji mistryň. "Publikum by bylo báječné, vytvořilo by krásnou atmosféru. Zaplněná hala je pro mě nejdůležitější. Je lepší mít menší hala plnou než velkou poloprázdnou," konstatovala Navrátilová.

Levoruká vyznavačka stylu servis-volej si váží toho, že je po ní pojmenována na Turnaji mistryň cena pro vítězky čtyřhry. "Je to krásný pohár. Vidím, že si ho hráčky váží. Mám z toho parádní pocit. A je fajn, že se to děje teďka. Že nemusím být mrtvá, aby trofej po mně pojmenovali," podotkla vítězka 31 grandslamových titulů v deblu.

Navrátilová se zájmem sledovala minulý týden turnaj pro nejlepší mladé tenisty sezony na okruhu ATP. Hráči na něm testovali nová pravidla. Zápasy se hrály na tři vítězné sety a tenisté podávali s povolenou tečí sítě. Hodiny hlídaly i dodržování intervalů mezi výměnami a auty se hlásily elektronicky bez přítomnosti čárových sudích.

"Hrály jsme to v legendách v Austrálii a je to zajímavé, protože důležité míče přijdou mnohem dřív. Nemusí na to člověk čekat a přinese to větší napětí pro diváky i pro hráče. Mně se to líbí," řekla Navrátilová. Na otázku, zda by se touto cestou mohl tenis vydat, doplnila: "Mně by to nevadilo."

Naopak podle Jana Kodeše jde novinka proti tenisu. "Já jako hráč si myslím, že se to do tenisu nehodí," řekl wimbledonský vítěz z roku 1973. Nelíbí se mu jak zkrácení setů, tak hlavně hudba, světelné efekty a třeba telefonování hráčů trenérům, které slyší hala i soupeř. "Ať se na mě nikdo nezlobí, ale dělají z toho cirkus. Odsuzuju to. V tenisu chcete vyhrát, to není exhibice a show. Mrzí mě to, i když už mi to může být jedno, ale pokud to bude takhle dál pokračovat, tak zničí tenis," obává se Kodeš.