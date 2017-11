Borec Štěpánek: rok snů 2006, euforie v Davis Cupech, chvála od Mourinha

Nebyl to konec úspěšné éry. O rok později se českému týmu podařilo titul zopakovat. A vedle Tomáše Berdycha hrál hlavní roli opět Štěpánek, který za stavu 2:2 znovu nastoupil do klíčové bitvy o vše. A uspěl. Třetí bod pro český tým získal nad v té době nezkušeným 117. hráčem světa Dušanem Lajovičem po bezproblémovém vítězství 6:3, 6:1, 6:1.

A znovu rok 2006. V sezoně snů se Radek Štěpánek dočkal i svého největšího grandslamového úspěchu - pokud jde o dvouhry. A nemohlo to být nikde jinde než na londýnské trávě ve Wimbledonu, která byla ke hře servis-volej, kterou český tenista praktikoval, mimořádně příznivá. Štěpánek se v All England Clubu probil mezi posledních osm, v prvním kole vyřadil hladce Kanaďana Danceviče, ve druhém ve čtyřech setech Belgičana Malisse.

Olympijský bronz

Vždycky miloval týmové soutěže. To jasně potvrdil během svého působení v Davisově poháru, kdy hrál klíčovou roli v obou českých triumfech v letech 2012 a 2013. A se stejnou vášní se Radek Štěpánek vrhl i do olympijských her v Rio de Janeiro v minulém roce.



Spolu s Lucií Hradeckou zde nakonec mohl slavit bronzovou medaili ze smíšené čtyřhry, když v boji o třetí místo porazil český pár indickou dvojici Mirzaová, Bopanna 6:1, 7:5.



Co tento triumf pro rodáka z Karviné znamenal, jasně dokumentují jeho slova. "Řadím ho plně nejvýš v kariéře spolu s Davis Cupem. Při vítězstvích, kdy je tam vlajka a lev, ať už v Davis Cupu, nebo na olympiádě, kdy je to pro naši zemi, to jsou nejkrásnější a nejhlubší emoce, které jdou zažít. A prožívám je taky."



Radkovo přání, které bezprostředně po bronzovém úspěchu vyslovil, se však už nesplní. "Sil mám ještě na jednu olympiádu," říkal český bojovník s úsměvem.