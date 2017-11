Co bude dál se Štěpánkem? Zajímá ho ekologie, mluví se o trénování hvězd

Tenista Radek Štěpánek spolupracoval s kondičním trenérem Markem Všetíčkem 16 let • Barbora Reichová (Sport)

Jedna etapa končí, jiná začíná. Tenista Radek Štěpánek se rozhodl ukončit aktivní hráčskou kariéru a přemýšlí, co dál. Možností se přitom brzy devětatřicetiletému rodáku z Karviné nabízí víc - od trénování jiných až po ekologické projekty.

Otázka, kterou si během kariéry položí aspoň jednou každý profesionální sportovec. Co bude, až skončím? Co pak? Někteří zůstávají v oboru coby trenéři či funkcionáři, jiní se vydávají zcela jiným směrem a svět sportu nadobro opustí.

Na kterou cestu se nyní Štěpánek vydá? Variant má hned několik. Ve hře je další pokračování spolupráce s Markem Všetíčkem, který šestnáct let pracoval jako hráčův kondiční trenér.

„Už před dvěma lety jsme se bavili o tom, že bychom mohli spolu zkusit něco předávat dál. Nějakou filozofii, kterou jsme razili, nemusí to být ani v tenisu. Určitě se budeme přátelit dál, jen mi už nebude ukazovat na hodiny, že bych si měl jít lehnout,“ usmíval se český tenista.

Potenciální kariéra kouče však rozhodně v případě Štěpánka není bláhovým nesmyslem - dvojnásobný vítěz Davis Cupu se ve světě tenisu těší velké úctě a jistě by se našli hráči, kteří by ocenili, pokud by jim český matador předával zkušenosti.

Mluvilo se o možnosti navázání spolupráce s Novakem Djokovičem, Štěpánkovým velmi dobrým přítelem je pak Australan Nick Kyrgios - a již před časem se na veřejnosti objevily názory, že právě zkušený Čech by mohl být pro nesmírně talentovaného, ale často nesoustředěného bouřliváka tím správným mentorem.

„Spekulace tady budou vždycky. Já mám teď čas se rozhodnout. Tenis byl můj život spoustu let, dneškem to rozhodně nekončí. Rozhlídnu se a uvidíme, kam mě život zavede," odmítl Štěpánek konkretizovat své nejbližší plány.

Možná budoucnost někdejší světové osmičky se však může odehrávat i mimo tenisové kurty - již dříve se medailista z olympiády v Riu pustil do projektů, jež se sportem zdaleka nesouvisejí. „Jde o úsporu energie, aditiva do paliv a ekologické mytí aut. Tyhle věci mě zaujaly a věřím, že jsem se vydal správným směrem," uvedl na tiskové konferenci.

