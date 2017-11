České komety! Tohle jsou naděje tenisu, které letí vzhůru žebříčkem

Jaké české tenistky zaznamenaly největší výsledkový posun? • FOTO: sport Konec kariéry Radka Štěpánka jen potvrdil narůstající krizi českého mužského tenisu. Nic takového by však nemělo hrozit mezi ženami. Za Karolínou Plíškovou, Petrou Kvitovou či Barborou Strýcovou se formuje další armáda českých nadějí. A potvrdil to i končící rok 2017. Podívejte se na sedm nejperspektivnějších mladých tenistek, které udělaly v letošní sezoně největší žebříčkový skok.

Markéta Vondroušová VĚK: 18

SOUČASNÉ UMÍSTĚNÍ: 66.

UMÍSTĚNÍ NA KONCI ROKU 2016: 367.

ŽEBŘÍČKOVÝ POSUN: 310 míst Vždycky byla považována za obrovský talent. O takovém roce, jako je ten končící, však Markéta Vondroušová určitě ani nesnila. Během jediné sezony vylétla o neuvěřitelných 310 příček. Organizace WTA ji spolu s Australankou Ashleigh Bartyovou označila za hráčku s největším žebříčkovým skokem sezony. Levou rukou hrající tenistka ukončila sezonu s fantastickou bilancí 60:18, letos navíc ovládla turnaj v Bielu, kde se zároveň stala v 17 letech a 9 měsících nejmladší vítězkou švýcarského klání. "Markéta je schopná porazit kohokoli. Tenisově má na všechny. Ve svém věku je lepší, než byly sestry Plíškovy," nepochybuje její kouč Jiří Hřebec. Rodačka ze Sokolova má za sebou i fedcupovou premiéru, když za české barvy bojovala ve Spojených státech. I když tým Petra Pály nakonec padl, osmnáctiletá tenistka si připsala první vítězství v týmové soutěži, když porazila ve svou setech Lauren Davisovou a ukázala svůj obrovský potenciál. "To, že jsem se dostala do fedcupového týmu, je naprostá paráda. Vůbec jsem nečekala, že by pozvánka mohla přijít. I kdybych třeba vůbec nehrála, moc si toho vážím," říkala ještě před úvodním zápasem české hvězdička. Potvrdí skvělé výsledky Markéta Vondroušová i v nadcházející sezoně 2018? Další česká kometa? Sexy Kilnarová září, soupeřky ničí ve hře i kráse

Barbora Krejčíková

VĚK: 21

SOUČASNÉ UMÍSTĚNÍ: 128.

UMÍSTĚNÍ NA KONCI ROKU 2016: 251.

ŽEBŘÍČKOVÝ POSUN: 123 míst Pod dohledem wimbledonské šampionky Jany Novotné se nenápadně posouvá žebříčkem jednadvacetiletá Barbora Krejčíková. Největší progres si brněnská rodačka nechala právě na letošní sezonu, kde vylétla o 123 příček a výrazně se přiblížila elitní stovce. Její nejlepší období přišlo v první polovině roku. Turnaj snů odehrála v německém Norimberku, kde se přes kvalifikační mače probojovala až do souboje o titul. "Nikdo ode mě nic neočekává. Prostě do toho půjdu, zkusím hrát svou hru, své maximum, bojovat o každý míček a užít si finále," říkala před životním utkáním Češka. První útok na titul ještě nevyšel, nad síly Krejčíkové byla Nizozemka Bertensová. I přes porážku však mohla svěřenkyně Jany Novotné slavit. Pohodu si Krejčíková přenesla i do turnaje ve švédském Bastadu, kde se opět probila z kvalifikace až do čtvrtfinále. Krejčíková patří i mezi skvělé deblistky, kde jí patří vynikající 54. příčka. Na svém kontě má i jeden titul na okruhu WTA. Spolu s Lucemburčankou Minellaovou ovládla v roce 2015 turnaj v Limoges ve Francii. Ale především si po boku Kateřiny Siniakové zahrála i semifinále French Open v loňském roce, se stejnou parťačkou došla o pár týdnů později i do čtvrtfinále US Open.

Marie Bouzková VĚK: 19

SOUČASNÉ UMÍSTĚNÍ: 182.

UMÍSTĚNÍ NA KONCI ROKU 2016: 260.

ŽEBŘÍČKOVÝ POSUN: 78 míst 497., 378., 260. a 182. příčka... To jsou žebříčkové pozice dalšího velkého českého talentu Marie Bouzkové na konci sezon 2014 až 2017. Devatenáctiletá tenistka byla spolu s Markétou Vondroušovou považována za největší talent českého tenisu. A i když jí její krajanka v poslední sezoně výrazně odskočila, stále se v rodačce z Prahy skrývá velký potenciál, který každou sezonou potvrzuje. V letošním roce zatím odehrála Marie Bouzková většinu turnajů stále v rámci ITF, první klání "vyšší kategorie" WTA si střihla ve švýcarském Bielu, kde se probila přes kvalifikaci do druhého kola. Tam skončila po třísetové bitvě na Barboře Strýcové. Devatenáctiletá tenistka nakoukla i do hlavní soutěže v Norimberku, Lucemburku a Hau Hin, nejdále zde došla do druhého kola. Sezonu končí s bilancí 39 výher a 22 porážek.

Anastasia Zarycká

VĚK: 19

SOUČASNÉ UMÍSTĚNÍ: 306.

UMÍSTĚNÍ NA KONCI ROKU 2016: 626.

ŽEBŘÍČKOVÝ POSUN: 320 míst Na začátku dubna se u jména Anastasie Zarycké vyjímala vlajka Ukrajiny. Od května se však devatenáctiletá hráčka stala součástí české armády. A pro český tenis je to jenom dobře. "Narodila jsem se tady a dlouho jsem tady žila, takže pro mě bylo dalším přirozeným krokem získání českého občanství. Usiluju o to už celkem dlouho, takže jsem ráda, že se mi to konečně podařilo zrealizovat," říkala spokojená tenistka potom, co se oficiálně stala krajankou Kvitové a spol. V končící sezoně vylétla rodačka z Prahy o neuvěřitelných 320 míst z 626. příčky na současnou 306. Na svém kontě má dva tituly z okruhu ITF, letošní rok končí prozatím s fantastickou bilancí 45 výher a pouhých 23 porážek.

Miriam Kolodziejová

VĚK: 20

SOUČASNÉ UMÍSTĚNÍ: 398.

UMÍSTĚNÍ NA KONCI ROKU 2016: 562.

ŽEBŘÍČKOVÝ POSUN: 164 míst V sedmnácti letech ovládla spolu s Markétou Vondroušovou čtyřhru na juniorském Australian Open. A od té doby letí Miriam Kolodziejová žebříčkem. Konkrétně v letošní sezoně to bylo o 164. míst. Že to pro rodačku z Litvínova byl velmi úspěšný rok, potvrzují i následující data: finále turnaje ITF v řeckém Heraklionu, v Přerově, polském Torunu a i celkový triumf na klání v Praze. To vše vyneslo dvacetiletou hráčku do čtvrté stovky světového žebříčku. A to by zdaleka neměla být konečná. Už po svém triumfu na Australian Open v roce 2015 ukázala, co pro ní velký tenisový svět a především kontakt s nejlepšími znamená. "Překvapilo mě, jak jsou příjemní. Jediný nepříjemný je Berdych. To je takový frajírek. Co já vím, ani ostatní tenisté ho nemají moc v lásce. Jinak třeba Rafael Nadal nebo Novak Djokovič se na vás smějí, pozdraví vás. I ženy jsou v pohodě. Victoria Azarenková se s námi vyfotila," říkala pro Mostecký deník česká naděje.

Monika Kilnarová VĚK: 18

SOUČASNÉ UMÍSTĚNÍ: 412.

UMÍSTĚNÍ NA KONCI ROKU 2016: 855.

ŽEBŘÍČKOVÝ POSUN: 443 míst Jednoznačnou vítězkou, pokud jde o žebříčkový posun, je v našem výběru Monika Kilnarová. Rodačka z Ostravy totiž během letošní sezony vylétla o těžko uvěřitelných 443 míst! Mimochodem takový skok nepředvedla mladičká tenistka poprvé, prakticky to samé se jí povedlo sezonu předtím. V současné době je osmnáctiletá česká naděje 408. hráčkou světa, na svém kontě však už má i dva tituly z turnajů ITF, když ovládla klání ve finském Tampere a polském Mragowu. Půvabná tenistka letos odehrála 68 zápasů, jen ve dvaceti odešla poražena.