Mizérie šampionky. Stephensová od triumfu na US Open počítá jen porážky

Na začátku září patřil tenisový svět Sloane Stephensové. Američanka po fantastické jízdě ovládla US Open, když ve finále porazila krajanku Madison Keysovou drtivě 6:3, 6:0 a mohla se radovat ze zisku prvního grandslamového titulu v kariéře. Od té doby však čtyřiadvacetiletá tenistka zažívá takovou herní bídu, o které se jí nezdálo ani v nejhorších snech.

"Měla bych teď skončit. Už po finále jsem řekla Madison (Keysové), že tohle už těžko někdy v životě překonám," svěřila se bezprostředně po zisku svého prvního grandslamového titulu novinářům Stephensová. Ani ona sama nemohla tušit, jak se její slova změní v hodně nepříjemnou realitu.

Posuďte sami. Čtrnáct dní po své životní jízdě se Stephensová představila na turnaji v čínském Wu-hanu. A musela si připadat, jako po celonočním mejdanu. V prvním kole totiž schytala nářez od domácí Wangové, která šampionce z Flashing Meadows povolila pouhé čtyři gamy (2:6, 2:6).

Spravit náladu si floridská rodačka jela do čínského hlavního města. Výsledek? Ještě horší než ten první. Tvrdou lekci udělila v Pekingu třinácté hráčce světa o padesát pozic níže postavená Christina McHaleová, která zoufalou favoritku poslala za hodinu a pět minut ze hry po výsledku 6:3, 6:0.

A prokletá čínská pouť pokračovala. Na turnaji Elite Trophy pro nejlepších dvanáct hráček, které se nedostaly do Singapuru na Turnaj mistryň, projela Stephensová oba své duely. Nejdříve nestačila na Lotyšku Sevastovovou (5:7, 3:6) aby v druhém utkání ve skupině vzdala za stavu 0:5 zápas Barboře Strýcové.

Prvních dobrých zpráv se tak tenistka, která vstupovala do sezony kvůli opakovaným zraněním až z pozice hráčky z deváté stovky žebříčku, dočkala až o uplynulém víkendu, když spolu s krajankami slavila zisk fedcupového titulu nad Běloruskem.

Že by k němu však šampionka z US Open nějak výrazně přispěla, to zase ne. V sobotu podlehla 79. hráčce žebříčku po setech 3:6, 6:3 a 4:6, v neděli potvrdila svoji "formu" další třísetovou porážkou s 90. tenistkou planety Sasnovičovou.

Sečteno, podtrženo. Stephensová prohrála všech šest dvouher, do kterých po US Open nastoupila, k tomu může připočíst i jednu porážku ve čtyřhře, když spolu s Watsonovou podlehly v Pekingu ve druhém kole česko-maďarskému páru Hlaváčková, Babosová. Jediné vítězství pro Američanku se tak zrodilo v kole předcházejícím.

Pro Sloane Stephensovou je končící sezona 2017 rokem, na který jen tak nezapomene. A nejen kvůli grandslamovému triumfu. Na okruh se totiž vrátila až na letošním Wimbledonu, tedy po jedenácti měsících bez tenisu.

Během této doby se snažila konzervativní léčbou pomoci únavové zlomenině v levé noze. Vše nakonec musela vyřešit až lednová operace. „Kdyby mi tenkrát někdo pověděl, že vyhraju US Open, odpověděla bych: Vyloučené, absolutně vyloučené,“ vzpomínala na těžké období Stephensová.

Jak se s rolí grandslamové vítězky Stephensová popere a zda nebude na její vítězství v Ney Yorku vzpomínáno jako na výjimečné a dané shodou náhod, ukáže sezona 2018.