Federer padl na Turnaji mistrů s Goffinem, o titul si zahraje i Dimitrov

Dimitrov a Goffin si zahrají finále Turnaje mistrů poprvé v kariéře. V Londýně se utkají podruhé; ve středečním utkání základní skupiny bulharský debutant svého soupeře, jenž loni odehrál na turnaji jeden zápas jako náhradník, deklasoval 6:0, 6:2.

Šestadvacetiletý Goffin, kterého letos ještě čeká s Belgií finále Davisova poháru proti Francii, proměnil po slabším začátku proti Federerovi po hodině a 45 minutách hned první mečbol. O deset let staršího švýcarského favorita, jenž útočil na Turnaji mistrů na první triumf od roku 2011, porazil v sedmém vzájemném zápase poprvé v kariéře.

"Nemám slov. Vůbec nevím, jak to popsat. Jsem tak šťastný," řekl na kurtu Goffin, jenž výhrou nad Federerem zaskočil nejen fanoušky v Londýně, ale i sám sebe. "Byl jsem nervózní, zvlášť v závěru. Nakonec rozhodlo, že mi vyšlo podání a já pak zahrál agresivně," dodal.

V rozhovoru pak naznačil, kterému ze soupeřů pro finále by dal přednost. "Pokud jste tento týden sledovali nějaké zápasy, tak už asi víte odpověď," usmál se s narážkou na svůj středeční duel s Dimitrovem. S Bulharem má Goffin bilanci vzájemných zápasů 1:4.

Goffin si po výhře nad světovou jedničkou Rafaelem Nadalem v základní skupině připsal výhru i nad druhým hráčem žebříčku ATP. To se naposledy na Turnaji mistrů podařilo v roce 2009 Nikolaji Davyděnkovi, který porazil ve skupině tehdejší dvojku Nadala a v semifinále jedničku Federera. Vítěznou jízdu tehdy završil finálovým triumfem nad Juanem Martínem del Potrem.

Federer vzal nečekanou porážku minimálně navenek v klidu a přemožiteli pogratuloval. "Mám za něj radost. Je to skvělý kluk, mám ho moc rád. Dnes hrál tak hezky, že si zasloužil postoupit do finále. To jsem mu taky říkal u sítě," uvedl Federer po teprve páté porážce v sezoně, v níž se dokázal vrátit do nejužší světové špičky po zranění kolena.

"Je to trochu zklamání, skončit takhle. Ale pořád je to méně důležité než to, co se stalo v celé sezoně. S ní jsem mimořádně spokojený," řekl Švýcar, jenž letos vyhrál Australian Open, Wimbledon a dalších šest turnajů.

Dvouhra - semifinále:



Goffin (7-Belg.) - Federer (2-Švýc.) 2:6, 6:3, 6:4,

Dimitrov (6-Bul.) - Sock (8-USA). 4:6, 6:0, 6:3.

Čtyřhra - semifinále:



Kubot, Melo (1-Pol./Braz.) - Harrison, Venus (8-USA/N. Zél.) 6:1, 6:4,

Kontinen, Peers (2-Fin./Austr.) - J. Murray, Soares (4-Brit./Braz.) 7:6 (7:2), 6:2.