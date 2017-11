Krutá realita. Český mužský tenis uvadá, je na tom nejhůř v historii

Český ženský tenis na vrcholu, ten mužský také. Jen přesně na opačném pólu. I tak by se s jistou dávkou sarkasmu dala popsat realita, v které se bílý sport u nás nachází. A tak zatímco Plíšková a spol. budou i v dalších letech pravděpodobně útočit na nejvyšší mety, u mužů na něco podobného můžeme zapomenout. Český tenis totiž na konci letošního roku dosáhl na nejhorší žebříčková čísla v historii!

Osm českých tenistů v elitní stovce? Ano, i tak to ještě relativně nedávno vypadalo. Přesně kolik hráčů mělo na konci sezony 2005 za svým jménem v kolonce národností zkratku "CZE". Konkrétně to byli Radek Štěpánek, Tomáš Berdych, Jiří Novák, Tomáš Zíb, Robin Vik, Ivo Minář, Jan Hernych a Lukáš Dlouhý.

Kdybychom dnes chtěli najít osmého nejlepšího Čecha, museli bychom se na žebříčku podívat někam k 360. místu, kde se nachází pro většinu fanoušků málo známý Petr Michnev.

Mezi elitní stovkou se v současné době nachází jen dlouholetá česká jednička Tomáš Berdych, který však už bude mít svůj vrchol ve 32 letech pomalu za sebou a Jiří Veselý, jehož pro změnu provázejí velmi nevyrovnané výkony. Přesto je ve svých 24 letech největším příslibem českého tenisu. Asi není třeba dodávat, že při nevýrazné sezoně rodáka z Valašského Meziříčí neměl žádný z letošních turnajů ATP českého vítěze.

Další "úder" do vazu mužskému tenisu přichystal před několika dny Radek Štěpánek, který svoji fantastickou kariéru uzavřel téměř v 39 letech. "Čím jsem si procházel poslední rok od operace, nebyl jednoduchý čas. Musel jsem si nalít čistého vína a došel jsem k rozhodnutí, že nebudu pokračovat v kariéře. Podíval jsem se na svůj život trošku zeširoka a zjistil jsem, že bych nerad riskoval své zdraví do další životní etapy," uvedl dvojnásobný daviscupový vítěz.

Počet českých tenistů v TOP 100

(listopad 1993 - 2017) DATUM POČET DATUM POČET listopad 2017 2 listopad 2004 4 listopad 2016 3 listopad 2003 2 listopad 2015 3 listopad 2002 3 listopad 2014 4 listopad 2001 4 listopad 2013 4 listopad 2000 6 listopad 2012 3 listopad 1999 3 listopad 2011 3 listopad 1998 6 listopad 2010 3 listopad 1997 6 listopad 2009 2 listopad 1996 6 listopad 2008 4 listopad 1995 8 listopad 2007 3 listopad 1994 6 listopad 2006 6 listopad 1993 4 listopad 2005 8

Nástupci českých ikon v nedohlednu



Podobná situace, kdy měl český tenis v listopadu končících sezon v elitní stovce jen dva hráče, se stala v historii našeho státu od roku 1993 jen dvakrát a to prosinci 2009 a o šest let dříve. Mezi elitou se tehdy vyhřívali dvanáctý Radek Štěpánek a dvacátý Tomáš Berdych, v sezoně 2003 pak byl na 14. místě Jiří Novák, a 46. Radek Štěpánek.

Klíčový rozdíl oproti současnému roku byl však v jiném ukazateli. V sezoně 2009 číhalo ve druhé stovce žebříčku hned šest českých tenistů, v roce 2003 čtyři. Letos nenajdete mezi hráči této úrovně jediného Berdychova krajana. Roli české trojky v současné době žebříčkově plní 201. hráč světa Václav Šafránek.

"Nic lepšího nemáme. Zdeněk Kolář byl 231. na světě. Je to určitá stagnace našeho mužského tenisu,“ prohlásil po zářijové barážové porážce s Nizozemskem kapitán daviscupového týmu Jaroslav Navrátil. A to ještě netušil, že o pár týdnů později dá poslední tenisové sbohem jedna z největších ikon českého týmu Radek Štěpánek.

Je jisté, že český mužský tenis zažívá jedno z nejhorších období své historie a v následujících letech se nedá očekávat, že by tomu mělo být jinak. Naděje se tak skrývá v juniorech, což potvrzují i další Navrátilova slova.

„Máme šikovné šestnáctileté kluky, co teď vyhráli mistrovství Evropy. Budeme si muset zvyknout a chvíli počkat, jestli vyrostou. A taky si uvědomit, že i když se nám podaří vypěstovat jednoho dobrého hráče - nového Berdycha nebo aspoň tenistu kolem dvacítky, třicítky -, pořád to neznamená úspěšný Davis Cup. Tam potřebujete čtyři. A než mladí dorostou, Rosol už možná hrát nebude a Veselý bude mít kolem třicítky. Tyhle generace se můžou minout.“



Mezi největší talenty českého tenisu tak patří patnáctiletý Dalibor Svrčina, což v nedávném rozhovoru pro deník Sport potvrdil i šéf České Sportovní Miroslav Černošek.

"Je to talent, jaký tu dlouho nebyl. Ale v tomhle věku hrál velice slušně třeba i Adam Pavlásek. Kariéra se ale láme, až když přijde období přechodu do dospělých. Uvidíme, já jsem se rozhodl, že mu budeme věnovat mimořádnou pozornost, protože další jako on tu nejsou," uvedl zkušený promotér.

