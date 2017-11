Federer: Chci zpět největší soupeře. Věřím, že se do elity vrátí i Berdych

Novak Djokovič, Andy Murray, Stan Wawrinka, Kei Nišikori, Milos Raonic a nakonec i Tomáš Berdych... Všechny tyto hvězdy závěr letošní sezony kvůli různým zdravotním problémům vynechaly. V případě prvních dvou jmenovaných šlo dokonce o měsíce - oba nehráli od letošního Wimbledonu.

A všichni tito borci by měli být připraveni už na blížícím se Australian Open. Zvlášť zajímavá paralela je to pro Rogera Federera, který si právě v Melbourne v loňském roce na kurty vrátil po šestiměsíční pauze, tedy po stejné době, jako to učiní právě Murray a Djokovič. Bývalé světové jedničky však nebudou samy. Do boje by měl vyrazit i trojnásobný grandslamový šampion Stan Wawrinka.

A právě Federerovi se návrat na kurty v Melbourne povedl dokonale, když zde získal svůj osmnáctý grandslamový titul. "Ale pro Novaka, Andyho či Stana to bude také velmi složité. Začít hned vyhrávat po tak dlouhé době bez tenisu je velmi obtížné pro všechny. Bez ohledu na to, že byli nejlepší na světě. Vrátit se na kurty po delší době je obrovskou výzvou pro psychiku, ale i pro vaše tělo. Je to cíl pro celý tým, proto musíte být velmi trpěliví a hlavně pozitivní," říkal švýcarský šampion poté, kdy vypadl na turnaji mistrů s Goffinem.

Právě zdravotní problémy největších hvězd ulehčili průnik do světové špičky nastupující generaci včele s Alexandrem Zverevem, Dominicem Thiemem či již ostřílenějším borcům jako Davidu Goffinovi a vítězi Turnaje mistrů Grigoru Dimitrovovi.

"Djokovič, Murray i Wawrinka byli v žebříčku před svými zdravotními problémy velmi vysoko. Všichni mají za sebou grandslamové tituly. I oni však musí počítat s tím, že se jim hned od počátku nemusí dařit tak, jak byli zvyklí. Ale na druhou stranu by mě nepřekvapilo, kdyby hned první turnaje ovládli stejně tak, jako se to povedlo mně či Rafovi," říká basilejský rodák.

A pokračuje. "Ale není to jen o nich. Doufám, že se bude dařit i dalším jako jsou Kei Nišikori, Tomáš Berdych a Milos Raonic. Byl bych rád, kdyby našli cestu zpět mezi elitu a vrátili se již v Austrálii. Byl by to fantastický comeback pro všechny," zasnil se pětinásobný šampion Australian Open.

Právě v návratu ostřílených veteránů a nastupující generaci vidí Federer největší klad nadcházející sezony. "Když si vezmete nové nastupující tenisty, kteří se letos dostali mezi nejlepší, a přidáte k nim zkušené borce, kteří se vracejí a bez diskuse budou chtít zase mezi elitu, může to být hodně zajímavé. Ti ostřílení hráči včetně mě mají pro ty mladé jasný vzkaz" ´Ne tak rychle, kluci, ještě jsme tady my a chceme ukázat, že tenis stále umíme´. Může to být fantastický začátek sezony," usmívá se Federer.