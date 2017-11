Svět pláče pro Novotnou (†49). Byla hrdinkou mého dětství, píše Benešová

"Bude nám všem moc chybět, a teď myslím nejen její přátele, ale všechny, kteří se pohybují v českém a světovém tenisu. Nikdy na ni nezapomeneme. Velmi těžko se mi hledají slova, je to strašně čerstvé. Jana byla fajn holka, jsem moc ráda, že jí to v tom Wimbledonu nakonec vyšlo a vyhrála. Je to moc smutné, když zemře takhle mladý člověk."

Hana Mandlíková, bývalá elitní hráčka a poté úspěšná trenérka Novotné

"Stále jsem z té hrozné zprávy v šoku. Navždy zůstaneš v mé paměti jako úžasná legenda."

Lucie Šafářová, elitní česká tenistka

Still shocked about this terrible news..you will be always remembered as our legend amazing… https://t.co/iQIqS2bFmY — lucie safarova (@luciesafarova) 20. listopadu 2017

"Byla okouzlující členkou našeho týmu komentátorů ve Wimbledonu," stojí o Novotné na twitterovém účtu britské stanice BBC Sport, se kterou spolupracovala.

"A charming member of the BBC commentary team at Wimbledon."



Tributes are paid to former Wimbledon champion Jana Novotna, who has died aged 49.https://t.co/OWRmwvMgZ8 pic.twitter.com/SV6Y93T8WA — BBC Sport (@BBCSport) November 20, 2017

"Tenistka Jana Novotná zemřela ve věku 49 let po dlouhém boji s rakovinou."

The women's tennis body says Novotna died Sunday after a long battle with cancer. https://t.co/hut7uRm2ZL — USA TODAY (@USATODAY) November 20, 2017

"Jana byla inspirací jak na tenisovém kurtu, tak i mimo něj. Každý, kdo jí poznal, by to mohl potvrdit. Navždy bude její jméno zářit v historii tenisu. Naše nejhlubší kondolence a myšlenky směřují k její rodině."

Šéf ženské tenisové asociace WTA Steve Simon

Bojovala jsi statečně. Odpočívej v pokoji.

ausopen.com

You battled bravely Jana Novotná. May you rest in peace.



A world-class player who lifted four #AusOpen doubles titles. pic.twitter.com/qWPyIjDPuz — #AusOpen (@AustralianOpen) November 20, 2017

"Odpočívej v pokoji, Jano. Vždycky budeš hrdinou mého dětství. Odešla si tak brzy, je to hrozné."

Iveta Benešová (bývalá tenistka)

R.I.P. Jana Novotna 😥😥 Will always be my childhood hero! Leaving too soon, so sad... #speechless — iveta benesova (@IvetaBenesova) November 20, 2017

"Šílená zpráva o smrti Jany Novotné. Další hvězda odešla tak brzy. Odpočívej v pokoji, Jano."

Zástupce nadace tenistky Eleny Blatachové, která podlehla ve 30 letech rakovině

"Jana byla velkou sportovkyní a milým člověkem. Nemůžu uvěřit tomu, že odešla tak brzo. Její úsměv s námi zůstane navždy."

Pam Shriverová, americká tenistka a bývalá světová jednička ve čtyřhře

Pam Shriverová • Foto twitter.com

"Cítíme obrovský smutek z odchodu Jany Novotné. Byla opravdovou šampionkou v pravém slova smyslu a její vítězství v roce 1998 navždy zůstane v našich vzpomínkách."

Oficiální twitterový účet Wimbledonu