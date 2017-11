SMS od Navrátilové. Zavolej mi, psala americké legendě: Jana zemřela!

Je o šest let starší, než byla Jana Novotná. Americkou tenisovou legendu Pam Shriverovou smrt české tenistky v pouhých 49 letech tvrdě zasáhla. Obě hráčky totiž pojilo kromě tenisu i přátelství mimo kurty. "V neděli kolem poledne mi došla sms zpráva od Martiny Navrátilové, abych jí zavolala. Byl to velmi neobvyklý požadavek, tohle ona nedělala. Tušila jsem, že to nebudou dobré zprávy,“ popisuje moment, kdy se o smrti české šampionky dověděla, Shriverová.

Pam Shriverová je považována za jednu z nejlepších deblistek tenisové historie. Vyhrála neuvěřitelných dvacet jedna grandslamových titulů ve čtyřhře, dvacet z toho s Martinou Navrátilovou. Právě rodačka z Prahy také patří k nejbližším přítelkyním americké legendy.

A právě od ní se pětapadesátiletá Shriverová děsivou zprávu o smrti Jany Novotné dozvěděla. "Když jsem dostala od Martiny sms, abych volala zpátky, tušila jsem, že to není dobré. A nebylo. ´Jana Novotná dnes ráno zemřela. Bylo jí jen 49 let,´řekla mi Martina do telefonu zničeně", vzpomíná na tragickou neděli bývalá světová deblová jednička pro ESPN. com.

"Ptala jsem se jí na některé další věci, ale byl to jeden z našich nejkratších a nejsmutnějších rozhovorů," pokračuje vítězka 112 turnajů ve čtyřhře.

"Věděla jsem, že Jana byla nemocná. Je to šílené. Hledám způsob, jak se s tím vyrovnat. Tomu hroznému smutku se snažím čelit tak, že vzpomínám na celou řadu krásných okamžiků, které jsem s Janou zažila. Od našeho vůbec prvního setkání na kurtu, když jsme se potkali ve finále turnaje v Brisbane na trávě, to už je téměř třicet let, až po náš vzájemný souboj ve čtyřhře na olympiádě v Soulu v roce 1988," říká zarmoucená Shriverová."Setkávali jsme se i po konci našich kariér. Dělily jsme se o komentování tenisových zápasů pro BBC, spolupracovaly jsme při různých charitativních akcích ať již šlo o tu mou v Baltimoru, Chris Evertové na Floridě či celé řadě jiných. Vzpomínám si i na naše poslední setkání na kurtu. Bylo to před několika lety, kdy jsme hrály na pozvání pořadatelů turnaj ve Wimbledonu," pokračuje tenisová legenda.

O tom, jak blízko měla Pam Shriverová k Janě Novotné, vypovídají i její další slova. "Byla jedním z mála lidí mimo moji rodinu, která mě oslovovala Pammy. Jana byla nesmírně pozitivní žena, její úsměv dával zapomenout na to, jak nesmírně soutěživou tenistkou byla na kurtu," říká rodačka z Baltimore.

Pam Shriverová si dobře vybavuje i jeden z nejemotivnějších momentů wimbledonské historie. "Jana hrála o svůj první titul ve Wimbledonu a ve třetím setu vedla nad Steffi Grafovou 4:1 a šla na podání. Přesto prohrála. Po zápase plakala na rameni vévodkyně z Kentu. Pro Janu to byl zničující moment. O to úžasnější to však bylo o pět let později, když vytoužený titul z All England Clubu získala. Strašně moc si to zasloužila a já jí to přála jako málo komu," vzpomíná americká tenistka.

"Před dvaceti lety mi zemřela má starší sestra, před osmnácti jsem navždy přišla o manžela. Je to dvanáct let, co zemřel můj otec... Dobře vím, jakou bolest teď prožívá Janina rodina a její nejbližší přátelé. Moje srdce a mé myšlenky jsou s nimi. Stále nemůžu uvěřit, že se to stalo. Jediné, co můžu říct, že před Janou smekám. Smekám před její statečností. Děkuji, Jano, za všechno, co jsi nás naučila a co jsi pro nás udělala. Bůh ti žehnej, chybíš nám," uzavírá dojemnou vzpomínku na českou tenistku Pam Shriverová.