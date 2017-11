Štěpánek a čeští trenéři na okruhu ATP: Koho trénují a jak jsou úspěšní?

Radek Štěpánek se s největší pravděpodobností stane trenérem Novaka Djokoviče • FOTO: profimedia.cz

Je to mimořádně zajímavá zpráva. Radek Štěpánek jen pár dní poté, co ukončil aktivní kariéru, s největší pravděpodobností brzy oficiálně oznámí spolupráci se současnou superstar světového tenisu Novakem Djokovičem. Rodák z Karviné by zdaleka nebyl jediným Čechem, který se pohybuje na seznamu trenérů ATP. Podívejte se, kteří čeští kouči v tenisovém kolotoči působí a koho se snaží či v minulosti snažili dotlačit k úspěchu.