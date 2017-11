První trenérka (97) promluvila o Novotné: Hvězdu našla na prolézačce

Tenis hrála na vysoké úrovni její dcera Lea Plchová, ve své éře to dotáhla do 2. kola ve Wimbledonu. Nejslavnější žačkou trenérky Ludmily Plchové (97 let) byla ale Jana Novotná. To právě tato elegantní dáma, hrající dodnes čtyřhru, přivedla pozdější wimbledonskou šampionku na kurty, od píky ji učila první krůčky. Devítiletou Janu si všimla náhodou na dětském hřišti. O pět let později ji už vyprovázela jako velkou naději do tenisového světa.

Bekhend neměla tak výrazný, forhendem dělala zbytečně mohutný nápřah. Brzo se naučila podávat vrchem. Učila se dobře, byla sportovně nadaná, chápala pokyny. Tak na Janu Novotnou vzpomíná Ludmila Plchová, žena, bez které by možná světový tenis byl o jednu velmi barevnou kariéru chudší.

Objevit čtyřnásobnou grandslamovou finalistku jí pomohla náhoda. Před čtyřiceti lety si malé Jany všimla na prolézačce na hřišti v sousedství zdravotního střediska, kde tehdy pracovala jako sestra. A protože byla Ludmila Plchová nejen nadšenou sportovkyní, ale po třicítce i dobrovolnou trenérkou tenisu na Moravské Slavii Brno, vnukla rodičům Novotným myšlenku, aby svoji dceru odvedli na antukové kurty populární Morendy.

Tam velká kariéra Jany Novotné začala.

„Všimla jsem si Janiny pohyblivosti. Na středisko ji vodily rodiče, když byla nemocná. Bylo tam velké hřiště, na něm prolézačka, a já jsem viděla, že se Jana pohybuje dobře, že je šikovná. S maminkou přišla na Moravskou Slavii, kde jsme tenis zkoušeli. Vlastně jsem ji hned přitáhla na kurt, že třeba bude dobrá,“ vzpomíná paní Plchová, 97letá veteránka.

Jednou týdně, právě na Moravskou Slavii, stále chodí hrát čtyřhru. Kromě toho pravidelně plave. Náhlé úmrtí její někdejší žačky ji sebralo. „Jsem moc smutná, jak to dopadlo. Ta zpráva mě hrozně zdrtila. Ale že Jana tu naši zemi proslavila!“ hřeje ji aspoň u srdce.

Dělala nápřah, jako kdyby chtěla přehodit celý svět

Shodou okolností začala se začínající Novotnou pilovat i její slavný bekhend, jímž si jako profesionálka připravovala půdu pro útok. Hezky jednoruč. „Jinak se tehdy bekhend nehrál,“ směje se Plchová. „Kdysi to bývala moje zbraň. Já ho hrála liftovaně. Pěkně krátce, za síť,“ zasní se tenisová babička.

S úsměvem se vrací k tomu, že bekhend zprvu Novotné tolik nešel. „Taky mívala dost velký nápřah na forhendové údery. To potom zlepšila. Takový mocný nápřah dělala, jako kdyby chtěla přehodit celý svět. Pořád jsem jí říkala: Jano, nedělej takový oblouk! Až mi kdosi jiný poradil, ať jí to nechám, že to je její osobitý styl.“

Moravská Slavia měla tehdy stabilně několik desítek tenisových adeptů. „Jana mezi nimi byla jedna z těch dobrých, pak i z nejlepších,“ připomíná paní Plchová. „Byla poslušná, chápavá, a bavilo ji to hlavně. To bylo fajn. Šlo to rychle, hrála pěkně. Ne jak někdo je bohužel kopyto, že se nepohne. Ona byla pohyblivá, výbušná, ctižádostivá, učenlivá. Celkově sportovně nadaná. Byla radost s ní něco dělat.“

Za pět let spolupráce, když bylo Novotné čtrnáct let, už ji předávala do Přerova profesionálním trenérům. Ti talent mladé rodačky z Brna vybrousili až do světové úrovně.

Pak už spolu obě ženy nepřišly tolik do styku. V 90. letech minulého století pozvala Novotná svoji první trenérku na exhibici na výstaviště do Brna, kde tehdy hrála i Anna Kurnikovová a další hvězdy tehdejšího žebříčku.

Se synem si paní Plchová prošla zákulisí. „Jana mi dala fotku. Podepsanou ji od ní nemám, na to nebyla,“ přidává k dobru. V posledních letech se potkávaly už zřídka, hlavně pokud bývalá světová dvojka už jako tenisová penzistka přišla pro radost hrát na Moravskou Slavii.

„Nebyly jsme v kontaktu, ale poctivě jsem ji sledovala, pořád. Držela jsem palce. To víte, že jsem měla radost, když vyhrávala. A hrozně jsem smutná, že to s ní takhle dopadlo,“ zvážní Ludmila Plchová.

Přestože jednoručný bekhend už z tenisu skoro vymizel, v jejím podání stále funguje, když se s kamarádkami (80 a 82 let) a se synem (54 let) postaví jednou týdně na hodinu k deblu. Stejně tak je v jejím srdci vzpomínka na Janu Novotnou.

