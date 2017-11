Štěpánek prozradil, co bude pro Djokoviče dělat. Navrhl ho Agassi

Potvrzeno! Dvanáctinásobný grandslamový vítěz Novak Djokovič ve vtipné internetové scénce oznámil , že součástí jeho trenérského týmu se stává český daviscupový hrdina Radek Štěpánek. A po čtvrtečních srandičkách už v pátek začíná v Monaku tvrdá práce. „Je to tak. Dlouho se o tom spekulovalo, ale dneškem to vstupuje v platnost,“ potvrdil český daviscupový hrdina, který teprve před dvěma týdny ukončil kariéru.

O tom, že by se Radek Štěpánek mohl stát trenérem svého dobrého kamaráda, bývalého světového hráče číslo jedna Novaka Djokoviče, se mluvilo dlouho. Nabídka přišla, když Štěpánek skončil s vrcholovým tenisem, a ten neváhal. „Je to pro mě čest a nová, obrovská výzva. Vážím si toho a hrozně se na to těším. Začínám novou životní etapu,“ prohlásil.

Jeho hlavním úkolem je nyní vlastní přerod z hráče v trenéra. „Dřív se točilo všechno kolem mě, to se teď obrací. Jsem to já, kdo se bude točit kolem Novaka. Ale věřím, že do toho zapluju snad velmi rychle. Hodně jsme se o tom bavili s ním i s mým bývalým kondičním koučem Márou Všetíčkem. Vím, jaké pocity jsou na druhé straně, té trenérské, “ řekl Štěpánek.

A je to potvrzené, Radek Štěpánek se stává členem trenérského týmu Novaka Djokoviče. Někdejší světová osmička po konci kariéry bude Srbovi k ruce prakticky každý den. Jak vzpomíná na vzájemné zápasy a jaká bude jeho role v Djokovičově týmu?

Svou novou roli hodně řešil i s Djokovičovým hlavním trenérem Andrem Agassim. „Pár telefonátů už proběhlo, měli jsme i konferenční hovor všichni tři, rozdělili jsme si kompetence. Já budu s Novakem trávit většinu času, každodenní práce bude na mně. André s ním bude jezdit na grandslamy. Jsme všichni na jedné lodi, rozumíme si. To je pro mě důležité,“ vysvětlil Štěpánek.

S Djokovičem se zná dlouho. „Poprvé jsem proti němu hrál před 11 lety v Rotterdamu, a byl to jediný zápas, který jsem vyhrál. Sedm šest ve třetím setu, a on po zápase plakal. Říkal jsem si: Toho klučinu si musíme zapamatovat, dotáhne to daleko. Bylo vidět, jak hrozně nechce prohrát. Za rok byl třetí na světě. A od té doby si ty vzájemné zápasy radši nepamatuju,“ smál se Štěpánek. „Dřív mě zajímal jako soupeř. Spoustu let jsem přemýšlel, jak ho porazit. Teď mu budu pomáhat vítězit,“ dodal.

První impuls prý přišel od Agassiho. „Říkal Novakovi o mně, že jsem ukončil kariéru a jestli prý nechce o mně popřemýšlet. No, a Novak popřemýšlel.“

Nabídku od dvanáctinásobného grandslamového vítěze považuje za takovou, co se neodmítá. „Jsem rád, že je o mě zájem. Snažil jsem se vždycky být nejlepším tenistou, teď chci být nejlepším trenérem. Novak nemůže mít jiné cíle než ty nejvyšší, vrátit se na první místo a vyhrávat grandslamy. A my se mu budeme snažit pomoci, aby je naplnil.“

Někdejší osmý hráč světa do jisté míry počítal s tím, že po konci kariéry přejde na pozici trenéra. „Je to nejbližší k tomu, co jsem dělal doteď. Ale netušil jsem, že k tomu dojde sotva tří týdny po tom, co skončím,“ připustil trenér. „Ale beru život, jak je. Změny k tomu patří,“ pokrčil rameny Štěpánek, který právě nastupuje do svého prvního zaměstnání. „Dělal jsem si srandu, že ráno napochoduju k píchačkám, abych si zapsal nástup,“ smál se.