Djokovič potvrdil Štěpánka! Volal mu v přímém přenosu, Čech byl za dveřmi

A je to venku! Srbský tenista Novak Djokovič potvrdil, že jedním z jeho trenérů se stane Radek Štěpánek. A nebyl by to známý vtipálek Djokovič, aby z toho neudělal show pro fanoušky. Svému českému kamarádovi totiž mimo jiné volal v přímém přenosu na sociální síti. A když se domluvili, že si plácnou, ukázalo se, že Štěpánek na něho čeká v nedaleké kanceláři v Monaku... „Je to pro mě čest a nová, obrovská výzva. Vážím si toho a hrozně se na to těším. Začínám novou životní etapu,“ prohlásil Štěpánek pro české novináře v souvislosti s hvězdným angažmá.