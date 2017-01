Supertrefy pro sázkaře: United si smlsnou na Readingu, vyhraje i Juventus

ŠLÁGR VÍKENDU:

Manchester U.–Reading (FOTBAL, ANGLICKÝ FA CUP) – 13.30

Sázka: 1

Třináct utkání bez prohry (10 – 3 – 0, 28:8), aktuálně sedm výher za sebou (14:3) – to je vizitka „rudých ďáblů“ před dnešním pohárovým zápasem s druholigovým Readingem. Hosté také prožívají velmi zdařilé období. Třináct utkání v řadě neremizovali (23:18) a za tu dobu si připsali devět výher a jen čtyři porážky – z toho jednu na Arsenalu v rámci ligového poháru, kterou určitě jako selhání brát nelze. Kouč Mourinho určitě bude chtít v povedené sérii s United pokračovat. K malým změnám v sestavě se zřejmě rozhodne, určitě ale nelze očekávat žádné harakiri, které by ohrozilo postup. Manchester se s Readingem naposledy utkal na jaře 2013. Na Old Traffordu se radoval z těsné výhry 1:0. Byl to třetí zápas z posledních pěti s Readingem, v němž United od soupeře nedostali gól. Celkově spolu týmy odehrály devět utkání s bilancí 6 – 3 – 0 (17:10) ve prospěch favorita.

Orientační kurz 1,23:1

Manchester U.–Reading (FOTBAL, ANGLICKÝ FA CUP) – 13.30

Sázka: počet branek Manchesteru U. – 2 a více

Zda budou případné dvě branky Manchesteru stačit k handicapové výhře, těžko odhadnout, v každém případě by měly stačit na vítězství a tím pádem k postupu. Z devíti vzájemných utkání United s Readingem se odehrála tři v rámci anglického FA Cupu. V sezoně 2012/13 uspěl Manchester hned na první pokus, když doma vyhrál 2:1. Šest let předtím byla situace z pohledu „rudých ďáblů“ složitější. Po domácí remíze 1:1 uspěl favorit až v opakovaném zápase na půdě soupeře (3:2). Manchester doma odehrál s Readingem celkem pět utkání. Alespoň dvěma brankami ovšem zatížil konto soupeře jen ve dvou případech. Pokud kurzové sázení neberete jen jako zábavu a tipy nestřílíte od boku a naopak máte políčeno na nějaké ty výhry, asi byste měli s vědomím zmíněných faktů zůstat v tomto utkání raději při zemi.

Orientační kurz 1,27:1

TREFY:

Liverpool–Plymouth (FOTBAL, ANGLICKÝ FA CUP) – neděle, 14.30

Sázka: 1, handicap 0:1 – 1

V případě Liverpoolu je ve hře i handicapová sázka. Soupeř Reds je příslušníkem čtvrté ligy. V League Two mu patří druhá příčka, jedna ze tří přímých postupových pozic. Venku jsou čísla Plymouthu solidní (8 – 0 – 3 a 16:8), na skóre je však patrné, že hlavní zbraní týmu v zápasech venku je defenziva. Jen v případě jiných dvou mužstev 4. ligy (Luton a Accrington) padlo venku méně branek. Liverpool je letos doma výborný a společně s Tottenhamem je jediným týmem Premier League, který doma ještě neprohrál (7 – 2 – 0, 26:7).

Chelsea–Peterborough (FOTBAL, ANGLICKÝ FA CUP) – neděle, 16.00

Sázka: 1, handicap 0:1 – 1

Po deseti zápasech přišla Chelsea v prvním utkání nového roku na hřišti Tottenhamu (0:2) o vítěznou šňůru (23:4), její série bez remízy, která má celkem šestnáct dílů (14 – 0 – 2, 33:9), pokračuje. Bilance Blues v této sezoně je výborná a pohárový duel s třetiligovým soupeřem by jí pokazit neměl. Hosté se zásluhou devítizápasové série s jedinou porážkou (5 – 3 – 1, 14:8) prokousali na osmé místo tabulky 3. ligy. S Chelsea se v minulosti setkali naposledy před šestnácti lety, kdy v FA Cupu prohráli na jejím hřišti 0:5.

Juventus–Boloňa (FOTBAL, ITALSKÁ LIGA) – neděle, 20.45

Sázka: 1

Juventus by měl v lize začít nový rok tak, jak loňský zakončil – výhrou. Zatímco vítězství 1:0 v duelu s AS Řím bylo ze škatulky cenných, tři body s Boloňou by měly mít přívlastek „povinné“. Hosté jsou od lídra Serie A v ligové tabulce na 15. místě o 22 bodů tak vzdálení, že na ně „stará dáma“ ani nedohlédne. Bologna si před Vánocemi vylepšila venkovní statistiky výhrou na hřišti poslední Pescary (3:0). Na Juventusu, který byl v lize doma v devíti duelech bezchybný (24:6), by se bodový zisk hostů rovnal prvořadé senzaci.

Sp. Lisabon–Feirense (FOTBAL, PORTUGALSKÁ LIGA) – neděle, 21.15

Sázka: 1

Kolem Nového roku si týmy zahrály dva zápasy ligového poháru. Sporting si připsal výhru (s Varzimem 1:0) a porážku (v Setúbalu 1:2), Feirense dvě remízy (v Portu 1:1 a na Belenenses 2:2). Sporting se s Feirense potkal poprvé v ligové sezoně 2011/12. Na hřišti soupeře zvítězil 2:0, v domácím duelu těsně 1:0. Pokud by se vám zdál kurz na jedničku nízký, může být čisté konto Sportingu v obou zmíněných zápasech vodítkem k alternativním tipům. Méně, než pět gólů Sportingu (17:5) inkasovaly doma jen Benfica (tři) a Porto (čtyři).

DALŠÍ TIPY:

Lazio–Crotone (fotbal, italská liga) – neděle, 15.00 1

AC Milán–Cagliari (fotbal, italská liga) – neděle, 18.00 1

Celta Vigo–Malaga (fotbal, španělská liga) – neděle, 18.30 počet branek v utkání – 0 - 3

Paris SG–Bastia (fotbal, Francouzský pohár) – 21.00 1

Novokuzněck–D. Moskva (hokej, KHL) – 11.00 2

Frölunda–Örebrö (hokej, švédská liga) – 18.30 1

CRAZY TIP:

St. Andrews–Mosta (FOTBAL, MALTSKÁ LIGA) – 14.00

Sázka: 1

Už jste si někdy vsadili na fotbalovou ligu Malty? Pokud ne, i tento víkend máte možnost. Jedním ze zápasů 17. kola je duel osmého St. Andrews (5 – 4 – 7, 18:24) s Mostou, posledním dvanáctým týmem ligy (2 – 3 – 11, 10:29). Hosté dvakrát vyhráli v úvodu sezony. Od té doby, včetně jednoho pohárového utkání, čekají na vítězný pokřik jedenáct zápasů (0 – 3 – 8, 6:22). Mosta aktuálně čtyřikrát prohrála a v posledních třech zápasech nevstřelila gól. Přesné zakončení je největší slabinou hostů. V minulých devíti duelech vyšla Mosta gólově naprázdno sedmkrát. S dnešním hostitelem má ovšem výbornou bilanci. V sedmi vzájemných zápasech pětkrát vyhrála (16:4), zbývající dva skončily nerozhodně. St. Andrews je v této sezoně na svém stadionu druhý nejúspěšnější v lize (5 – 2 – 1, 14:6) a zdá se, že by se mohl dočkat nad Mostou první výhry.

VÍTE, ŽE:

Domácí aktuální vítězná série fotbalistů Juventusu Turín v zápasech s Boloňou má jen tři díly (2:1, 1:0 a 3:1).

V duelech fotbalistů Celty Vigo s Malagou naposledy 5x padly nanejvýš dva góly, limit tří byl v minulých 14 zápasech splněn 13x.

Fotbalisté Paris SG porazili Bastii 4x za sebou, aniž by přitom inkasovali (9:0), doma jí přehráli 6x v řadě (14:2).

Hokejisté Novokuzněcku odešli už šestkrát po sobě z domácího zápasů bez bodového zisku (7:19).

TIKET:

Na favority anglického FA Cupu jsou kurzy nízké, když se ale pro jednou zvedne vklad, hned vypadá tiket lépe.

Manchester U.–Reading 1 kurz 1,23

Liverpool–Plymouth 1 kurz 1,17

Chelsea–Peterborough 1 kurz 1,18

celkový kurz 1,70

Vklad 1 500,- Kč

Možná výhra 2 550,- Kč