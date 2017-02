Pravidla soutěže o Jágrův dres, hokejku a podepsané puky

Zde najdete pravidla k soutěži Pošlete přání Jardovi k narozeninám!

PRAVIDLA SOUTĚŽE O artefakty Jaromíra Jágra

(„PRAVIDLA“)

Soutěž o hokejku TRUE XCORE 9 2016, dva hokejové dresy HC Kladno odepsané Jaromírem Jágrem a 10 ks památečních reprezentačních puků podepsaných Jaromírem Jágrem (dále jen „soutěž“) probíhá v období od 10. 2. do 14. 2. 10. 2017 na facebookovém profilu deník Sport. Soutěží se s videem, ve kterém bude/budou fanoušci přát Jaromíru Jágrovi ( dále jen „JJ“ ) k narozeninám. Soutěž byla vyhlášena na portále iSport.cz a to v souladu s pravidly soutěže.

Organizátorem a provozovatelem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., IČ 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen „Provozovatel“).

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v souladu s těmito pravidly video s přáním pro JJ.

Odesláním videa potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Provozovatele a jejich rodinní příslušníci.

Každý účastník soutěže může do soutěže přihlásit neomezené množství videí, přičemž každé video musí být jiné.

Účastník soutěže zasláním videa do soutěže potvrzuje, že

a) je autorem přihlášeného videa nebo má vypořádaná práva s autorem k přihlášenému videu, tedy disponuje veškerými právy k tomuto videu

b) toto video je původní

c) má vypořádána veškerá práva s osobami, které jsou ve videu zobrazeny, včetně svolení poskytnout takovéto video do soutěže a zveřejnit jej podle těchto pravidel

d) užitím videa Provozovatelem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Provozovatele odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Provozovateli

e) videa budou po celou dobu trvání soutěže, tj. do 14.2. , poskytnuty výhradně Provozovateli, a že videa dosud nebyla přihlášena do žádné jiné soutěže.

Pošlete video s blahopřáním Jágrovi ke 45. narozeninám a vyhrajte super ceny • Foto spo

Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, a to k zajištění účasti v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám Provozovatele, a to zejména ke zveřejnění jména, bydliště a videí účastníků soutěže nebo osob zobrazených na soutěžních videích v tištěných a internetových mediích Provozovatele (včetně sociálních sítí). Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Neúplně označené videa a přihlášky nebudou do soutěže přijaty.

Účastník soutěže uděluje přihlášením videa do soutěže Provozovateli časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných videí bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných, internetových (včetně sociálních sítí) a mobilních mediích Provozovatele, otištěním na tiskových a propagačních materiálech společnosti Provozovatele, eventuelně také užitím ve formě audiovizuálního díla a softwarových aplikací, dále na výstavách pořádaných Provozovatelem, užití ve formě kalendáře vydaného Provozovatelem.

Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyřadit videa, které

a) neodpovídají zadanému tématu soutěže

b) obsahují erotické prvky či jsou jinak v rozporu s platnými právními předpisy či dobrými mravy

c) by mohly poškodit dobré jméno Provozovatele nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Provozovatelem

d) u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

O tom, zda přihlášené video vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Provozovatel.

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování fotografií

Soutěžící může vyhrát pouze jednu cenu.

Soutěžící se stává účastníkem soutěže po doručení emailu nebo zprávy se soutěžním videem dle těchto pravidel na email: tipy@isport.cz nebo do zprávy na facebookovém profilu deník Sport. Účastník soutěže dále uvádí své občanské jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Zasláním videa do soutěže akceptuje účastník tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat.

Harmonogram soutěže

Přihlašování: od 10. 2. 2017

Hlasování veřejnosti: od 10. 2. 2017 do 14. 2. 2017 24:00 hod.

Vyhlášení: 15. 2. 2017

Způsob hlasování

O pořadí jednotlivých videí rozhodnou hlasováním čtenáři facebookového profilu deník Sport! dle svých osobních preferencí na těchto stránkách – kde budou veškeré soutěžní videa umístěny v jednotlivých postech, a to v období určeném pro hlasování dle harmonogramu soutěže.

10 videí s nejvyšším počtem „like“ obdrží níže uvedené ceny. V případě rovnosti hlasů rozhoduje o postupujících dřívější datum a čas zaslání videa do soutěže.

Ceny

1. Místo 1 x hokejová hůl TRUE XCORE 9 2016

2. Dres HC kladno podepsaná Jaromírem Jágrem

3. Dres HC kladno podepsaná Jaromírem Jágrem

4.-10.místo Památeční puk národního hokejového týmu podepsaný Jaromírem jágrem

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Výherci soutěže budou informováni e-mailem nebo prostřednictvím zprávy na FB marketingovým oddělením Provozovatele. Ke kontaktování budou použity údaje zadané účastníkem soutěže při přihlášení do soutěže.

Soutěžící jsou povinni Provozovateli poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být informováni dle předchozí věty. Pokud se Provozovateli nepodaří výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Provozovatel učiní za dost povinnosti kontaktovat výherce, pokud ho ve shora uvedeném období alespoň 3 x kontaktuje na jím uvedené emailové adrese a 3 x na jím uvedeném telefonním čísle.

Jména výherců soutěže budou zveřejněna na internetových stránkách www.isport.cz a na facebookovém profilu deník Sport! 15.2. 2017.

Konkrétní datum a čas předání výher bude výhercům zaslán e-mailem nejpozději do 17.2. 2017. Výhry budou předány v sídle Provozovatele. Podmínkou předání výhry je osobní převzetí výhercem, potvrzení převzetí výhry a prokázání totožnosti výherce. Pokud výherce nepřevezme výhru do 2 měsíců od ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Nebo budou výhry rozeslány výhercům nejpozději do 15. 3. .2017, a to na poštovní adresy uvedené v přihlašovacím emailu obsahujícím výherní video zaslané do soutěže, přičemž budou zasílány pouze na doručovací adresy na území České republiky. Věcné výhry budou zasílány prostřednictvím kurýra nebo pošty. V případě, že se nepodaří výherci výhru doručit na jím uvedenou poštovní adresu nebo si výherce výhru nevyzvedne a ta tak bude vrácena do sídla Provozovatele, zaniká nárok na získání této výhry. „

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Pokud provozovatel soutěže zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící či nominovaný převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící či nominovaný, povinen tuto výhru vrátit.