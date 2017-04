Extraligoví borci věnovali do dražby své náčiní. Výtisk daroval helmu Radegast indexu

Můžeme to potvrdit! Hokejoví bojovníci se rodí na severu Moravy. Čísla a fakta pro to mluví minimálně v tomto extraligovém ročníku jasně. Vítkovický obránce Jan Výtisk naprosto unikátně ovládl Radegast index a v základní části nedal nikomu šanci nosit zelenou helmu. A právě tuto zelenou helmu věnoval do tradiční Radegast index dražby, kde se sešlo čtrnáct různých artefaktů extraligových bojovníků ze všech klubů. Který z nich získal největší příhoz a vynesl tak oslavu svým fanouškům?