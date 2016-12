Kvitová má po operaci. Zranění je vážné, čeká ji dlouhá pauza

Uběhlo jen pár hodin od šokujícího napadení dvojnásobné olympijské vítězky a Kvitová musela podstoupit operaci levé ruky, kterou jí při přepadení pořezal neznámý útočník.

Zákrok trval 3 hodiny a 45 minut, doktoři během operace české tenistce zašili poraněné šlachy na prstech. Operace odhalila poranění středních článků všech pěti prstů levé ruky a dva nervy.

"Rozsah zranění je vážný, ale Petra je podle operatéra mladá a zdravá, a po operaci nevidí důvod, proč by opět nemohla hrát tenis," uvedl v úterý večer tiskový mluvčí tenistky Karel Tejkal.

Dvojnásobnou wimbledonskou šampionku čeká po náročném zákroku dlouhá rekonvalescence. "Ruku teď bude mít dva dny zavázanou, pak šest až osm týdnů v dlaze. Tři měsíce bude třeba sešité šlachy nepřetěžovat," doplnil Tejkal.

Výsledek operace znamená, že Kvitová určitě zmešká lednové Australian Open a další podniky z první části tenisové sezony. V ideálním případě se vrátí na kurty nejdříve v dubnu. Nestihne ani první kolo Fed Cupu či velké turnaje v Miami či Indian Wells.

Hororové ráno v prostějovském bytě

Co se přesně stalo? Neznámý pachatel se před devátou hodinou ranní dostal do Kvitové prostějovského bytu tím, že se měl představit jako pracovník na odpočet elektrické energie.

Petra otevřela, zloděj ji napadl a ona se bránila. Nožem ji zasáhl do levé ruky, ve které drží raketu. Pořezal ji na všech prstech a zasáhl šlachy. Že šlo o hluboká a vážná poranění, dokazují krvavé stopy před vchodovými dveřmi.

„Zranění ji neohrožují na životě,“ informoval dopoledne mluvčí Kvitové Karel Tejkal. Sama hráčka komentovala svůj stav na facebookovém profilu dopoledne takto: „Zranění je závažné! Měla jsem strach, třásla se, ale naštěstí jsem naživu.“

Už tento první vzkaz ukázal, že se česká bojovnice cítí lépe. „To, co se mi stalo, nebylo rozhodně nic příjemného, ale je to za mnou. Teď je pro mě hlavní, aby doktoři zjistili, jak je na tom moje ruka. Věřím jim a věřím, že to dobře dopadne, mám tu nejlepší péči a jsem ve spojení se svými nejbližšími. To nejhorší už mám za sebou. Díky, že na mě myslíte a nebojte se o mě!“ vzkázala Petra.