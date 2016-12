Tenisté podpořili napadenou Kvitovou: Buď silná, ať útočníkovi zlomí obě ruce

Jako jedna z prvních reagovala na napadení Kvitové světová devítka a dvojnásobná grandslamová vítězka Světlana Kuzněcovová. "Je to šílený, co se stalo. Buď silná."

Pozadu nezůstala ani bývalá světová jednička Caroline Wozniacká.

"Je strašné slyšet, co se Petře stalo. Mé myšlenky jsou s ní. Je to jeden z nejmilejších lidí, které znám," řekla tenistka, kterou stejně jako Kvitovou trénoval David Kotyza.

Just heard what happened to @Petra_Kvitova ! All my thoughts are with her today! So scary! One of the nicest people I know! — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) 20. prosince 2016

Dojemný vzkaz poslala i osmá hráčka planety Madison Keysová. "Jsem zděšená tím, co se stalo. Petra je jednním z nejmilejších lidí, které jsem potkala. Jsem s tebou," uvedla americká tenistka.

So upset hearing the news about @Petra_Kvitova. Hands down one of the nicest people I've ever met. All my thoughts with her — Madison Keys (@Madison_Keys) December 20, 2016

S originálním vzkazem napsaným v češtině přispěchal i bývalý 31. hráč planety Sergij Stachovskij. "Doufám, že tomu, kdo napadl Petru Kvitovou, při zatýkání dobrý pracovník policie zlomí obě ruky," psal zkomolenou češtinou ukrajinský tenista.

Doufam ze tomu kdo napadl @Petra_Kvitova pri zatykani, dobry pracovnik @vnitro , zlomi obe dve ruky 😡😠 — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) 20. prosince 2016

Ozvala se také Oracene Priceová, matka amerických tenisových superhvězdy Sereny a Venus Williamsových. "Moc mě mrzelo, když jsem slyšela, co se ti stalo. Modlím se za tvé rychlé zotavení," vzkázala Kvitové.

@Petra_Kvitova I'm very sorry to hear what happen to you. I'm praying for your speedy recovery. Blessing to you and your family. — Oracene (@Oracene) December 20, 2016

Podpory se dvojnásobné wimbledonské šampionce dostalo i od fotbalové Slavie, které Kvitová fandí. "Slavia vyjadřuje v těžké chvíli podporu Petře Kvitové. Věříme, že bude brzy zcela v pořádku a bez zdravotních následků. Drž se, slávistko!"

Slavia vyjadřuje v těžké chvíli podporu @Petra_Kvitova. Věříme, že bude brzy zcela v pořádku a bez zdravotních následků. Drž se, slávistko! pic.twitter.com/gHwC6GGn5s — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 20. prosince 2016

A další vzkazy přibývají.

"Je hrozné slyšet, co se Petře stalo. Myslím na Tebe, buď v těchto těžkých časech silná," píše na Twitteru belgická tenistka Yanina Wickmayerová.

Velkou kamarádkou Petry Kvitové je i bývalá světová jednička Viktoria Azarenková, která shodou okolností přivedla dnes na svět svého prvního potomka. "Modlím se za tebe, přeji ti jen to nejlepší, buď silná," psala běloruská hráčka.

My prayers and best wishes to @Petra_Kvitova 🙏🏻 stay strong — victoria azarenka (@vika7) 20. prosince 2016

"Modlím se za tebe, nepochybuji, že se brzo vrátíš na kurty, zvládneš to," tweetuje Američanka Christina McHaleová.

Podporu Petře Kvitové jako jedna z prvních vyjádřila i světová dvanáctka Carla Suárezová-Navarrová. "Jsou to hrozné zprávy. Posílám Petře všechnu moji sílu a podporu. Doufám, že se brzy vrátíš na kurty."

So sad to read this news. Sending to you all my strength and support, @Petra_Kvitova. I hope you get well soon. 😘😘 https://t.co/qcoY6HYRg7 — Carla Suarez Navarro (@CarlaSuarezNava) 20. prosince 2016

Velkou ranou byla zpráva o napadení pro Lucii Šafářovou, která se měla spolu s Kvitovou zúčastnit charitativní akce pro děti. "Je to strašné. Nevím, co k tomu říci. Tohle jsou věci, které jsou pro nás všechny hrozně šokující," řekla Lucie Šafářová bezprostředně poté, co se zprávu o napadení fedcupové spoluhráčky dozvěděla.

Petra Kvitová se o útoku vyjádřila na sociálních sítích. "Děkuji všem za vzkazy a podporu. To, co se mi stalo, nebylo rozhodně nic příjemného, ale je to za mnou. Teď je pro mě hlavní, aby doktoři zjistili, jak je na tom moje ruka. Věřím jim a věřím, že to dobře dopadne. Mám tu nejlepší péči a jsem ve spojení se svými nejbližšími. To nejhorší už mám za sebou. Ještě jednou díky, že na mě myslíte. Nebojte se o mě," citoval Kvitovou její mluvčí Karel Tejkal.

Petra Kvitova has released a statement after her attack: pic.twitter.com/VlIxDuxjzp — BBC Tennis (@bbctennis) December 20, 2016

Později však tenistka na sociálních sítích v angličtině uvedla, že má ruku ošklivě zraněnou a je otřesená. "V mém bytě mě napadl muž s nožem. Po pokusu o obranu mám ošklivé zranění na levé ruce a jsem otřesená, ale naštěstí jsem naživu. Jsem silná a budu bojovat tak, jak mě znáte," napsala Kvitová.

S podporou přispěchal i bývalý vynikající švédský tenista, bývalá světová dvojka a současný kouč Stana Wawrinky Magnus Norman, legendární Billie Jean Kingová, bývalá světová čtyřka a kouč Andre Agassiho Brad Gilbert, francouzská tenistka Alize Cornetová a mnozí další.