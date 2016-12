Otřesený Berdych o přepadení Kvitové: Snad to individuum chytnou

Asi jste šokovaný stejně jako všichni ostatní, že?

„Samozřejmě. Je strašné, že se něco takového může v dnešní době stát. I když se říká, že to nebyl cílený útok na Petru, tak to na věci moc nemění. Doufám, že tohle individuum co nejdřív chytnou a že to pořádně odnese, protože tohle je to nejhorší, co v dnešní době může být. Doufám, že bude Petra v pořádku. Já sám upřímně nevím, jak bych v takové situaci reagoval.“

Hlídáte si v soukromém životě pečlivě anonymitu, na zvonek nedáváte své jméno a podobně?

„O tohle se opravdu snažím. Když jsem měl v Prostějově byt, dole u vchodu jsem na zvoncích jméno neměl. Jediný, kdo musel vědět, kde bydlím, byli dopingoví komisaři a těm jsem do pokynů uváděl, že můj zvonek jen hned naproti tomu a tomu jménu. Před bytem jsem měl i dvoje dveře, jedny na kouli u vstupu jakoby do chodby a pak další do bytu. Snažím se tohle hlídat. Tím, že jsme veřejně známé osoby a ví se o nás každý prd, tak si přece jenom soukromí musíme víc hlídat. Když děláte něco takového jako my, musíte počítat s tím, že bude váš život omezenější, proto se taky musíte víc hlídat.“

Napadlo by vás, že k takovému činu může dojít na malém městě, jako je Prostějov?

„V životě bych tohle neřekl. Já jsem v takových věcech asi pořád dost naivní a musím říct, že Esterka (manželka) mě v tomhle usměrňuje, protože je daleko opatrnější a obezřetnější, což je zvlášť u holky super. Stejně bych ale nikdy neřekl, že si tohle někdo v Prostějově může dovolit. Vždyť to je vesnice, kde zná každý každého. Ten člověk to teď bude mít hodně špatný, tam se nikde neschová. Doufám, že ho co nejdřív chytí a alespoň v tomhle se to vyřeší.“

