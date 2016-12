Záplava podpory pro Kvitovou! Všichni držíme palce, vzkazuje Navrátilová

„Všichni držíme palce!!!“ vzkázala Kvitové v angličtině i v češtině legendární Martina Navrátilová, která byla pro Kvitovou dětský idolem. Po Wimbledonu přispěchaly s vyjádřením podpory i stránky dalších grandslamových turnajů.

The thoughts of everyone at Wimbledon are with Petra Kvitova, and we send her our best wishes for her recovery. https://t.co/4HrLCrlQc6 — Wimbledon (@Wimbledon) 20. prosince 2016

„Tým Roland Garros přeje Petře Kvitové rychlé uzdravení. Doufáme, že tě co nejdřív uvidíme zdravou na kurtě!“ vzkázal zraněné tenistce pařížský antukový turnaj.

The Roland-Garros team wish @Petra_Kvitova a quick recovery. We hope to see you soon healthy on a court! https://t.co/0XLsktFgNU — Roland Garros (@rolandgarros) December 20, 2016

„Je strašné, když se tohle stane komukoli. Nicméně ona je bojovník a jsme si jistí, že bude brzy úplně zdravá,“ věří stránka US Open.

Our thoughts go out to @Petra_Kvitova - a truly incredible athlete. We wish you a speedy recovery! https://t.co/F8KMmGgE8B #USOpen pic.twitter.com/CCyp9YPRi8 — US Open Tennis (@usopen) December 20, 2016

Na Kvitovou nezapomněla ani Monica Puigová z Portorika, která na letošní olympiádě v Riu Češku zastavila v semifinále na své cestě za zlatem. „Mé myšlenky jsou s Petrou, strašné zprávy,“ napsala Puigová.

Thinking of you @Petra_Kvitova .. stay strong! We are all with you — Monica Puig (@MonicaAce93) December 20, 2016

Kvitové posílá na dálku sílu a symbolické obětí také Španěl Fernando Verdasco: „Je mi tak líto, co se stalo. Přeju ti co nejrychlejší uzdravení. Celý tenisový svět je s tebou.“





All my support to you @Petra_Kvitova !! I'm so sorry to hear what happened. I wish you the best recovery. All the tennis world is with you. — Fernando Verdasco (@FerVerdasco) December 20, 2016

Zpráva samozřejmě zasáhla taky české sportovce. Přání rychlého uzdravení Kvitové poslal hokejista Tomáš Hertl.

Kvitové kolegyni z fedcupového týmu a věčného smíška Lucii Šafářovou nešťastná událost donutila k zamyšlení o současném světě.

„Držím všechny palce, ať se Peťa, co nejdřív uzdraví! Jsem myšlenkama s ní! Stále tomu nevěřím, že se něco takového mohlo stát....co se to děje v našem světě? Už se člověk má bát vyjít ven, někam letět, nebo komukoli otevřít? Je smutné kam se naše planeta ubírá... kde je láska a soucit? Jsem z toho smutná...“ napsala Šafářová.