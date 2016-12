Expert o napadení Kvitové: Útočník se může vrátit, nebo být inspirací pro jiné

"Chci hrát znovu tenis, je mi jedno, jak dlouho to bude trvat." Těmito slovy Petra Kvitová jasně ukázala své odhodlání vrátit se na tenisové kurty. A pachateli zároveň poslala jasný vzkaz. "Moc dobře si tě pamatuju. Popsala jsem tě tak podrobně, že tě stejně chytí, tak se raději přihlas!“

Právě to se však policiii i přes uveřejněný profil nedaří. „Útočník mohl mít dobře připravenou únikovou cestu a je otázkou, jaký vůbec je kamerový systém v dané lokalitě. Dovolím si tvrdit, že patrně žádný. Nevíme, jestli pachatele někdo viděl, jestli po něm zůstaly otisky… Na místě asi zanechal pachové stopy, ale policie je nebude mít s čím porovnat. Dopadnout ho může být obtížné. Čím více stopa vychládá, tím se pravděpodobnost snižuje, což ovšem neznamená, že nebude dopaden," říká generál ve výslužbě a bezpečnostní expert Andor Šándor.

Že čas hraje jednoznačně pro násilníka, potvrzují i jeho další slova. "Je také otázkou, do jaké míry bude policie případu věnovat dlouhodobou pozornost. Kromě toho nevíme, co přesně Kvitová viděla a byla schopná sdělit policii. K dispozici sice máme identikit pachatele, ale kdo ví, jestli se podle něj dá identifikovat. Útočník nebyl maskovaný, což ukazuje, že to patrně příliš nepřipravoval. Ale těžko říci, těmto lidem je obtížné vidět do hlavy,“ pokračuje devětapadesátiletý expert.

720p 480p 360p 240p <p><span>Tenistka Petra Kvitová poprvé od úterního napadení vystoupila na veřejnosti. Na setkání s novináři dorazila po propuštění z nemocnice, kde absolvovala operaci pododané levé ruky. „Žiju," bylo první slovo, které řekla, když usedla za stůl. „O svém návratu jsem pak nepochybovala ani vteřinu. Víra byla větší po operaci, než když jsem do ní jela a necítila prsty,“ uvedla dvojnásobná wimbledonská vítězka.</span></p> REKLAMA Kvitová: Je mi jedno, jak dlouho to potrvá, chci se vrátit • VIDEO iSport TV

Kvitová by měla bydlet jinde

Zkušeného odborníka překvapila skutečnost, že Kvitová v Prostějově bydlí v běžném činžovním domě. „Z hlediska její úspěšnosti určitě má prostředky na to, aby si pořídila něco jiného. Kdybych tehdy měl finanční prostředky jako ona, v paneláku bych nebydlel. Ale nechtěl bych jí to dávat za vinu. Otázkou je, jak často v Prostějově vůbec pobývá. Je možné, že se rozhodla nepořizovat si dům, protože je hodně na cestách.“

Petra Kvitová by měla být podle Šándora maximálně opatrná zvlášť, pokud násilník ještě nebyl zatčen. „Jelikož nebyl pachatel dopaden, měla by zvážit ochranku. Útočník se může vrátit. Případně se může inspirovat někdo další. Místo jejího bydliště určitě neodpovídá potřebám člověka, který už byl jednou napaden.“

720p 480p 360p 240p <p>Tři a půl hodiny operoval pořezanou levou ruku Petry Kvitové. Lékař Radek Kebrle z Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou popsal její zranění, průběh zákroku i rehabilitace. Podívejte se ve VIDEU iSport TV!</p> REKLAMA Kvitová sevřela čepel nože, lékař operoval 3,5 hodiny. Kdy se vrátí k tenisu? • VIDEO iSport TV

Petře Kvitové by tak bývalý náčelník Vojenské zpravodajské služby doporučil zvážit změnu místa dosavadního bydliště i ochranku. „Došlo k napadení v bytě, což ukázalo, že prostředí, ve kterém žije, jí může být blízké, z hlediska bezpečnosti však dobré není. Jelikož nebyl pachatel dopaden, měla by zvážit ochranku, protože útočník se může vrátit. Případně se může inspirovat někdo další. Jsem dalek Kvitové radit, musí se rozhodnout sama. Ale místo jejího bydliště určitě neodpovídá potřebám člověka, který už byl jednou napaden. Nikdy nevíte, jestli se to nemůže opakovat.“

O charakteru útočníka však Šándor polemizovat nechte. „Klidně mohlo jít o sportovního nadšence, sázkaře. Nebo se mu Kvitová mohla líbit jako žena. Opravdu nevím, nejsem psycholog ani psychiatr… V lidské duši se může dít cokoliv. Poučení pro různé celebrity by mohlo být, aby byli opatrnější, samozřejmě nemusí všude chodit s ochrankou, ale obezřetnost je na prvním místě.“