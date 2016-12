BEST OF ODEZŘENO: Vždyť simuluje! Co si řekli hráči, sudí a trenéři?

BEST OF ODEZŘENO: Vždyť simuluje, blbeček! Co si řekli hráči, sudí a trenéři?

Už tři díly má za sebou pořad Odezřeno, v němž iSport.cz spojil síly s neslyšícím fotbalovým fanouškem Miroslavem Kindelem. Podívejte se na závěr roku na to nejlepší z nich. Zajímá vás, jak na hřišti komunikují hráči, rozhodčí a trenéři? Web iSport.cz vám nabízí unikátní pohled na fotbalovou ligu pohledem neslyšícího.

Jak Odezřeno vzniká? Miroslav Kindel zaznamená, co na hřišti viděl, a redakce iSport.cz to propojí s patřičnými záběry: redaktoři tak ve videu „tlumočí“ autentické výroky, které Kindel odezírá během zápasů.

Dnes dvaadvacetiletý fanoušek přišel o sluch v osmi letech. „Bylo to při hodině diktátu na základní škole,“ vybavuje si Kindel. „Ničemu jsem najednou nerozuměl. Série dalších vyšetření v nemocnici ale bohužel pro mě nic neukázala; je to obrovská náhoda. Nikdo neví, proč se mi to stalo.“

Ohlasů na Odezřeno si Kindel váží. „Odezva je slušná, pozitivní reakce převažují nad těmi negativními. To je dobře a přál bych si, aby to tak bylo i nadále. Samozřejmě počítám i s tím, že se najdou i negativní komentáře, ale ty zkrátka ke všemu, co se točí okolo médií, patří.“

Už tři díly má za sebou pořad Odezřeno, v němž iSport.cz spojil síly s neslyšícím fotbalovým fanouškem Miroslavem Kindelem. Podívejte se na závěr roku na to nejlepší z nich. Zajímá vás, jak na hřišti komunikují hráči, rozhodčí a trenéři? Web iSport.cz vám nabízí unikátní pohled na fotbalovou ligu pohledem neslyšícího.

K dabérským výkonům redaktorů iSport je naštěstí shovívavý. „Občas byly nějaké výtky, že to není přesné a že to je dabované trochu napřed, ale to není problém. Musí to být složité.“

Ve výběru toho nejlepšího z prvních tří dílů Odezřeno má Kindel několik favoritů. „Baví mě Dočkalova obhajoba po červené v Liberci, Řezníkovo ´Káco´ a Lafata vs. fanoušci z Karviné. Pak je tam Páník a Michal Kadlec, výbušný Petr Rada a Šilhavého koučování podavače míčů na Julisce...“

A že při řadě situací se nepěstuje zrovna vybraný slovník? Jak říká Kindel, sport je o emocích – a ty sou důležité i pro neslyšícího fanouška.

Po úspěšných dvou dílech Odezřeno, je tady třetí pokračování pořadu, v němž web iSport.cz spojil síly s neslyšícím fotbalovým fanouškem Miroslavem Kindelem. Hlavními postavami jsou tentokrát prvoligoví trenéři – hlavně ti temperamentnější. Zlínský Bohumil Páník pořádně cepoval své svěřence během nepovedeného utkání se Slavií, Petr Rada se zase snažil probudit příbramské hráče. Došlo ale i na hádky hráčů s rozhodčími – podívejte se na video!