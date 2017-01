Sako od krve a umáčené od slz. Šéf UFC odkryl, co se dělo v šatně Rondy

Samotná porážka kdysi „neporazitelné“ Rondy Rouseyové od Amandy Nuňesové možná nebyla až takový šok jako ten krutý způsob. Někdejší ikona MMA vydržela v oktagonu jen 48 vteřin. Šéf UFC Dana White prozradil, co se pak dělo v šatně krásné bojovnice.

Ronda Rouseyová (29) vstoupila večer před Silvestrem do oktagonu poprvé po 13 měsících, kdy šokující kop do hlavy od Holly Holmové utnul gloriolu její neporazitelnosti.

Zápas, který ji měl vráti do hry, ale netrval ani minutu. „Měl jsem sako celé od krve, posmrkané a umáčené od slz. Objímal jsem ji asi 45 minut. Řekl jsem jí: Mám tě strašně rád, a ať teď uděláš cokoli, budu stát za tebou,“ prozradil šéf UFC Dana White, co se dělo, když přišel za zmlácenou Rondou do šatny.

„Opakoval jsem jí: Ty jsi tohle vybudovala, bez tebe ty to neexistovalo. Ty jsi to nejlepší rozhodnutí, které jsem kdy udělal,“ připomněl, že ačkoli původně vůbec nechtěl ženy v UFC, Ronda Rouseyová ho přiměla změnit názor. Majitelka olympijského bronzu z Pekingu a první americká medailistka v judu v historii udělala velké jméno nejen ženské divizi, ale celému sportu.