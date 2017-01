Co znamenají McGregorova tetování? Gorila jí lidské srdce, dýka probodne růži

Jakmile vstoupí do oktagonu, jeho vzhled upoutá na první pohled. Zrzavý a vousatý Ir Conor McGregor (28), který si říká „The Notorious“, tedy „proslulý,“ je totiž potetovaný od hlavy k patě. Fanoušci si dobře všímají, že McGregorovo tělo se od roku 2013, kdy vstoupil do prestižní organizace UFC, značně proměnilo. Tehdy už měl svůj „značkový“ plnovous, ale na těle žádná výrazná zdobení kůže. Kolik inkoustových ozdob má dnes? A co vlastně znamenají?

McGregorovo první tetování pochází z dob, kdy mu bylo dvacet a flákal se na prázdninách. Jde o arabský nápis na levé achilovce. „To jsem byl opilý. Nechal jsem si to udělat za dvacet liber. Čert ví, co to znamená. Možná vůbec nic,“ svěřil se McGregor.

Vzadu na krku má okřídlený krucifix, přestože se moc neví o tom, že by byl věřící. Mnozí sice předpokládají, že když je Ir, je katolík, ale on jednou prohlásil, že nesnáší politiku ani církev. Od kříže se přes celá záda až k bedrům táhne trnivá šroubovice.

Nejzajímavější tetování nosí na hrudi: gorilího samce, který pojídá lidské srdce. Ani tohle prý nemá hlubší význam. „Prostě se mi líbí, jak to vypadá. Lidi často vykládají o smyslu svých tetování, já ne,“ prohlásil McGregor s dodatkem, že právě výroba tohohle obrázku mu přinesla „největší bolest, jakou v životě zažil."

Jeho levé předloktí je poseto džunglí rudých růží, z nichž jednu probodává velká dýka. Z druhé strany je vidět pán v cylindru. Nad růžemi je motto „slow is smooth, smooth si fast“, oblíbené mezi střelci a vojáky.

McGregor s oblibou tvrdí, tvrdí, že tygra si nechal vytetovat z legrace během dovolené v Benátkách. „Řekl jsem si, sakra, ať mám tygra. Myslím, že je to odvážné zvíře,“ nechal se slyšet. Už předtím ale prozradil, že ho fascinuje způsob, jakým se zvířat pohybují. Studoval způsob jejich lovu a zabudoval to do svého tréninku.

Nejnovější tetování má Conor McGregor taky na břiše a jde o nápis nad a pod tygrem. Obsahuje příjmení McGregor a přezdívku „The Notorious“. Pokud skuteně přejde z oktagonu do ringu (a nedávno získal v Kalifornii boxerskou licenci!), bude mít každý soupeř hned jasno, s kým má tu čest.