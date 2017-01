Nový král UFC? Tančící provokatér nadchl, chce vyzvat i McGregora

Blíží se konec éry Conora McGregora coby nejobletovanějšího bojovníka MMA? Na konci prosince velkou část fanoušků oslovil do té doby nepříliš známý a zatím neporažený Cody Garbrandt (11-0). Nejenže dokázal obrat o mistrovský pás Dominicka Cruze, ještě během zápasu našel dost síly na zesměšující tanečky a podle ovací z hlediště to bylo přesně to, co diváci vidět chtěli. A nový šampion bantamové váhy Garbrandt si nyní věří i na McGregora, momentálního krále MMA.