Bitva McGregora s Mayweatherem je na spadnutí. Boxer nabídl 380 milionů

###BLOK-TOP-VIDEA###

Bývalý boxerský mistr světa Floyd Mayeather by se v budoucnu rád utkal s šampionem smíšených bojových umění UFC Connorem McGregorem. Za souboj mu nabídl 15 milionů dolarů (asi 380 milionů korun) a podíl z příjmu z placených televizních přenosů.

"Jsem byznysmen a z obchodního hlediska to dává smysl," řekl v rozhovoru pro ESPN Mayweather, který kariéru ukončil v září 2015 s perfektní bilancí 49 vítězství, nula porážek. Za devatenáct let v ringu si vydělal kolem 800 milionů dolarů (asi 20 miliard korun), což mu vyneslo přezdívku Money a také místo mezi nejbohatšími sportovci planety.

Podle mistra světa v pěti váhových kategoriích už došlo i k předběžnému jednání. "Zkusili jsme to domluvit, takže mají moje číslo. A moje číslo je 100 milionů dolarů. To je jistota," narazil Mayweather na McGregorovo prohlášení, že za zápas se slavným boxerem by chtěl právě tuto částku.

"Jsme připraveni dát mu patnáct milionů dolarů a můžeme se také bavit o podílu na penězích z placených kanálů," přidal devětatřicetiletý Mayweather. "Záleží samozřejmě na nás. Jak může někdo mluvit o tom, že chce dvacet, třicet milionů dolarů, když nikdy za zápas nevydělal ani osm," přidal.

Osmadvacetiletý McGregor nyní minimálně do května bojovat nebude, protože si dal pauzu kvůli narození prvního dítěte. O duelu s Mayweatherem už ale sám několikrát mluvil a spekulace přiživil loni v prosinci, kdy získal profesionální boxerskou licenci pro Kalifornii. Souboj by však muselo schválit vedení UFC.