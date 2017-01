MMA bijce Peštu čeká životní zápas. Prohra může znamenat konec v UFC

Jediný Čech v UFC jde do boje. V noci z pondělí na úterý čeká českého MMA bojovníka životní bitva. Český MMA bojovník Viktor Pešta se na galavečeru UFC Fight Night utká s ruským bijcem Alexejem Olejnikem. Pokud zkušeného Rusa porazí, bude krůček od prodloužení smlouvy. V opačném případě v UFC s velkou pravděpodobností skončí. "Taktika zůstává stejná: Nepo*srat se a jet si to svoje," vzkázal fanouškům na své facebookové stránce.

V historii nejprestižnější MMA organizace se po Karlosu Vémolovi stal Viktor Pešta teprve druhým českým bojovníkem, který se dokázal do UFC probojovat. Za sebou má už čtyři zápasy, porazit zatím dokázal jen ve druhém Konstantina Erokhina. Zejména na tu poslední porážku určitě nevzpomíná rád. V srpnu dostal od Marcina Tybura ve druhém kole tvrdý highkick, který ho okamžitě poslal k zemi a knockoutoval.

UFC má své bojovníky pod smlouvami, nedostávají je ovšem na časový úsek, ale na určitý počet zápasů. A chtějí vidět výhry. I proto bude nadcházející zápas pro Viktora Peštu klíčovým. V případě výhry se v UFC udrží, prohra by pravděpodobně znamenala jeho konec.

Samotný Peštův zápas už ovšem zaznamenal potíže. V prosinci se mu zranil naplánovaný soupeř Damian Grabowski, kterého nahradil zápasy zkušený Rus Alexej Olejnik. Ruský bijec má ve svých 39 letech na svém kontě už 61 zápasů, z nichž padesát vyhrál. V UFC vyhrál dva ze tří zápasů, prohrál jen ten poslední z července loňského roku, kdy prohrál na body s Danielem Omielanczukem. Důležitý zápas tak pro Peštu nebude zrovna procházkou růžovým sadem.

720p 480p 360p 240p <p><span>3. DÍL | Viktor Pešta je nejlepší český bojovník MMA v těžké váze a momentálně jediný Čech, který zápasí v elitní světové lize UFC. Právě s ním absolvoval František Prachař, redaktor Sportu a rubriky Superlife, další část své přípravy na amatérský duel v kleci. Ten proběhne 18. března v Praze na turnaji Heroes Gate. Podívejte se na 3. díl reportážní reality show, v němž hvězda MMA ukázuje, jak správně škrtit a páčit.</span></p> REKLAMA Cesta k zápasu MMA 3: Jak redaktora Sportu škrtil bijec z UFC • VIDEO iSport TV

"Možná už jste zaznamenali, že se mi změnil soupeř. Zdaleka nejzkušenější ze všech bojovníků se kterejma jsem se doposud měřil. Taktika ale zůstává stejná: nepo*rat se a jet si to svoje," vzkázal Pešta fanouškům na své facebookové stránce.

A co říká na samotného soupeře? "Určitě je mnohem zkušenější než já, to je při pohledu na statistiky naprosto jasné. Zároveň je starší, možná už trochu za zenitem," řekl český MMA bojovník v rozhovoru pro deník Sport. A na svého soupeře si věří: "Co se týče fyzické kondice, tak na tom budu líp. Nevím, jak silově, ale snad i tady bych měl být lepší," dodal.

Souboj Pešty s Olejnikem se bude konat v noci z pondělí na úterý v rámci galavečera UFC Fight Night. Hlavním zápasem večera pak bude bitva mezi Yairem Rodriguezem a BJ Pennem. Peštův souboj můžete sledovat živě na stanici Nova Sport 2.