Pešta po prohře v UFC: Pořád nechápu, jak to škrcení soupeř dotáhl

Byl to šok. Pro komentátory, pro fanoušky i jeho samotného. Jediný český bojovník v UFC Viktor Pešta do teď pořádně neví, jak mohl prohrát svůj souboj s Rusem Alexejem Olejnikem v rámci nedělního galavečeru ve Phoenixu. Zkušený soupeř zvítězil unikátní technikou Ezekiel Choke. „Pořád nechápu, jak to udělal,“ podivuje se Pešta v rozhovoru pro iSport.cz

Běžela třetí minuta první kola zápasu mezi Viktorem Peštou a Alexejem Olejnikem. Český bojovník byl v ideální pozici, soupeře měl na lopatkách a zápas kontroloval. Olejnik ale z ničeho nic vytáhl techniku Ezekiel Choke, což je typ škrcení předloktím. A vůbec poprvé v historii UFC tímto způsobem zápas ukončil.

Už jste se z porážky vzpamatoval?

„Vždycky to trvá déle než pár dní, člověka se ten splín drží. Trvá to minimálně dva týdny. Pořád to cítím, na druhou stranu to není tak, že bych někde brečel pod postelí. Prostě se stalo, nedá se už nic dělat. Vrátím se do tréninku, budou další zápasy.“

Jak byste souboj s Olejnikem zhodnotil?

„Hodnocení je negativní, protože jsem prohrál. Je hrozně těžké můj výkon hodnotit, bavili jsme se o tom s trenérem a shodli se, že jsem neudělal chybu. Byla to neznalost. To škrcení, kterým mě dotáhl, samozřejmě znám, ale v životě jsem neviděl, že by se dalo dotáhnout zespoda. Sice takhle vyhrál už podesáté, ale vždycky dotahoval seshora. To je normální postup. Pořád nechápu, jak to dotáhl zespoda. Tak se to prostě nedělá. Nevím, jestli měl nadlidskou sílu, nebo co má jinak než ostatní lidi, ale normálně se takhle škrcení nedělá.“

VIDEO: Podívejte se na závěr zápasu Pešty s Olejnikem:

Dá se říct, že vás zaskočil?

„Rozhodně mě překvapil. On to škrcení zkusil už dvakrát předtím, já to celkem bez problému ubránil. Když mě stahoval potřetí, řekl jsem si jen, že zase zkouší nějaký nesmysl. A on to najednou dotáhl... Překvapení to bylo.“

Váš výraz po konci zápasu tomu odpovídal...

„Já jsem po pravdě na zlomek vteřiny usnul, to v televizi nebylo vidět. Pak jsem se probudil, rozhodčí se mě ptal, jestli jsem v pohodě a já říkal: Co je? Co se děje? Vždyť jsem na něm, jak mě mohl ukončit? Po pár vteřinách jsem si vzpomněl, že mě uškrtil. Možná proto jsem tak blbě čuměl.“ (usměje se)

Je prohra o to bolestivější, že jste měl v zápase dlouho navrch?

„Je to tak. Přišlo mi, že jsem do té doby byl lepší, celkově to šlo podle plánu. Takhle jsme přesně chtěli, aby se zápas vyvíjel. Aby se pokusil přenést souboj na zem, ale aby mě nehodil a musel přes pletivo. Já ho dostal pod sebe, všechno šlo podle plánu. On si mě pak do té pozice víceméně nalákal, držel mě tam úplně nesmyslně za hlavu, jako nějaký nováček. Já jsem na něj nemohl efektivně útočit, tak jsem si přelezl do vítězné pozice. Na to on podle mě čekal, protáhl si tam ruku a mohl mě dotáhnout.“

S největší pravděpodobností v UFC skončíte. Máte už bližší informace?

„Zatím ne, nebavili jsme se o tom. Uvidíme, co bude dál. Chtěl bych mít jasno co nejdřív, na druhou stranu bych následující dva nebo tři týdny strávil stejně. Není to tak, že bych šel hned do přípravy na další zápas. Trochu si odpočinu, vrátím se do Čech a uvidíme.“

Máte v hlavě další varianty, pokud by konec v UFC skutečně přišel?

„Člověku se to samozřejmě honí hlavou. Hrozně by záleželo na nabídkách, rád bych zápasil pořád v Americe, i pokud by to nešlo v UFC. Přece jen tam mají i ostatní organizace alespoň nějaké dopingové testy. V Rusku, Japonsku, ale i v Čechách se mi z tohoto důvodu zápasit nechce, protože tady testy nejsou žádné. Záležet ale bude na nabídkách.“

Co vám pět zápasů v nejprestižnější bojové organizace dalo?

„Zkušenosti, to je jasné. Dalo mi to i rozhled, zjistil jsem, jak to ve světě MMA funguje, jak to je v té velké lize. Když vidím, jak to funguje v Čechách, tak se tomu musím trochu usmívat. Dalo mi to i spoustu mediálního prostoru. Kdybych nebyl v UFC, určitě by o mě vědělo mnohem méně lidí. Navíc jsem mohl v Americe trénovat s těmi nejlepšími, to je hrozně cenné.“