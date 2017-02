Šéf UFC o padlé královně Rondě: Zápasit už asi nebude, peněz má dost

Fanoušci UFC po prosincové porážce bývalé MMA královny napjatě očekávají, zda se Ronda Rouseyová ještě někdy vrátí do klece. Podle šéfa UFC Dana Whitea se však v zápase už neukáže. "Neřekl bych, že ještě někdy bude bojovat," řekl poté, co mluvil se samotnou Rondou.

Dostala ženské MMA na výsluní, přesto z něj ochází se sklopenou hlavou. Ronda Rouseyová se stala historicky první šampionkou UFC v bantamové váze a titulový zápas ovládla šestkrát. Zápasy až na jedinou výjimku navíc vždy ukončila v prvním kole.

Přesto ji její první porážka s Holly Holmovou dostala na kolena, druhá už zřejmě bude znamenat její konec, když ji po roční pauze za 48 vteřin překonala současná šampionka Amanda Nunesová. Šéf UFC Dana White naznačil definitivní konec kariéry Rouseyová.

"Má dobrou náladu a věnuje se svým záležitostem. Když jsem s ní mluvil, tak pokud bych to měl říct právě teď a tady, tak bych nevěřil, že ještě někdy bude bojovat. Myslím, že skončila a začne žít svůj život mimo zápasení," označil její odchod známou kovbojskou hláškou White v rozhovoru pro ufcunfiltered.com.

Teď si vydělává v Hollywoodu

Už po první porážce se Rouseyová psychicky zhroutila a fanoušci po té druhé napjatě očekávali, jak to dopadne. "Nikdy jsem si nemyslel, že by byla neporazitelná. Je hodně ctižádostivá a její kariéra a zápasový záznam pro ní znamenal všechno," popsal šéf UFC její zlom.

"Poté, co prohrála, si začala říkat 'Co to sakra dělám? Tohle je celý můj život? Chci zažít a dělat i jiné věci.' A přesně to začala dělat," vysvětlil.

Rouseová za svůj poslední zápas inkasovala přes 70 milionů korun, její přemožitelka i přes výhru brala třicetkrát méně. Kromě zápasení si navíc vydělává i v Hollywoodu, dala se na hereckou dráhu.

"Má dost peněz. Ona už nikdy nebude potřebovat další peníze. Pokud tedy nezačnete utrácet jako blázen ve stylu Floyda (Mayweather - extravagantní boxerský šampion, pozn.red.), tak jo, ale pokud máte tolik peněz jako Ronda, už žádné další nepotřebujete. Ona zbytečně neutrácí. Má pěkné sídlo ve Venice v Kalifornii."

I přes to, že Rouseová odchází z vrcholu se sklopenou hlavou, nelze jí ubírat zásluhy. Vždyť byla průbojnicí ve světě ženského MMA a to si White uvědomuje. "Změnila svět. Přinesla ženský boj na mapu, byla součástí historicky největších ženských zápasů a doufám, že její rekordy jednou někdo zvládne překonat," přeje si.