Kuriózní konec v Davis Cupu! Kanaďan trefil sudího do oka, vyloučení obrečel

Dal by všechno za to, aby mohl ten moment vrátit. Sedmnáctiletý kanadský mladíček Denis Shapovalov si bude daviscupový duel 1. kola s Velkou Británií pamatovat do konce života. A ne proto, že bojoval za stavu 2:2 o rozhodující třetí bod. O okamžik, na který nikdy nezapomene, se postaral sám, když z frustrace napálil neúmyslně míček plnou silou přímo do hlavy hlavního rozhodčího Arnaude Gabase. Následovat nemohlo nic jiného než okamžitá diskvalifikace a postup Velké Británie.