Štáfek alias Lavi: Natočit hokejový Vyšehrad? Inspirace je taky dost

Štáfkova popularita od uvedení Vyšehradu letí vzhůru. Jeho role volnomyšlenkářského fotbalisty Juliuse Lavického alias Laviho baví a hlášky, kterými jeho postava překypuje, se rychle začaly rychle šířit.

Šlo by dát dohromady podobný seriál i z hokejového prostředí? „Natočit hokejový Vyšehrad by určitě bylo realizačně náročnější, než to je u fotbalového prostředí. Inspirace je taky dost," myslí si Štáfek, který dodává, že inspirace by bylo určitě mnoho.

Rozdíly mezi hokejisty a fotbalisty samozřejmě jsou. „Například ve tvrdosti a fyzickém kontaktu," říká Štáfek. „A hokejisti taky víc žerou," doplnil se smíchem.

Ačkoliv se sám věnuje aktivně fotbalu, hokej sleduje s větším zaujetím. "Já mám k hokeji velice dobrý vztah. Chodil jsem na něj odmalička stejně jako na fotbal, hokej mě baví na dívání víc. A také jsem z počítačových her nikdy nehrál FIFU, vždycky NHL," vyznal se Štáfek ze vztahu k hokeji.