Příběh hokejisty Valacha: Až ve třech letech se zjistí, zda děti budou bez problémů

Není to pro něho životní prioritou, ale je šťastný, že byl zvolen nejlepším bekem české soutěže. „Moje paní manželka by byla na mě hrdá, kdyby tu byla s námi,“ je si Juraj jistý.

Jeho hodnoty jsou momentálně doma. Doma ve Zvolenu, kde se se svými rodiči stará o předčasně narozená dvojčátka Jerguše a Amálku. „Vzhledem k tomu, čím si prošly, tak si vedou velmi dobře. Ale je potřeba zůstat realistou. Narodily se už ve 25. týdnu. Až ve třech čtyřech letech se zjistí, jestli nebudou mít například poruchy pozornosti,“ prozradil dvoumetrový obr tichým hlasem.

Přesto se zdravotní stav dvou okatých prcků nejspíš neobejde bez následků. „Určitě vím, že budou mít problémy s viděním. Ne úplně vážné, ale nějaké dioptrie a deficity. S tím budou moct žít. Já jsem rád, že jsem s nimi udržoval kontakt. I doktoři říkali, že jim to v konečném důsledku mohlo pomoct,“ pousmál se.

Hokej je pro Valacha druhořadou záležitostí. I když… Je pro jeho rodinu zdrojem obživy. Dokud to půjde, bude makat na sto procent, aby dětem, které potřebují dennodenní péči, něco vydělal. „Řeknu to směšně, ale kdybych vyhrál v loterii balík peněz, tak bych hokej zavěsil a věnoval se dětem od rána do večera a ani oka bych z nich nespustil,“ dodal nakonec s lehkým úsměvem.

