Lenoch Nadal, smějí se fanoušci. Koš měl u ruky, ale zavolal si sběrače

Byla to dramatická, téměř pětihodinová bitva, ze které překvapivě vyšel jako vítěz čtyřiatřicetiletý lucemburský tenista Gilles Müller. Přemožitel Lukáše Rosola z druhého kola si mnohem cennější skalp připsal po šokujícím pondělním vítězství nad antukovým králem Rafaelem Nadalem.

Naopak pro patnáctinásobného grandslamového vítěze se jednalo o opravdu smolný den. Ten začal všelijak už těsně před nástupem na centrální dvorec, kdy se Nadal během rozcvičování bouchnul hlavou o rám dveří. (ČTĚTE ZDE >>>). Nečekaný kopals s rozjetým Lucemburčanem tak byl jen vyvrcholením nešťastného pondělku.

Nadalovi tak mohl být aspoň útěchou fakt, že ho fanoušci vyprovodili z centrálního dvorce potleskem vestoje. Dvojnásobný wimbledonský vítěz se v All England Clubu těší velké oblibě, což dokázal i dalším gestem. Jako správný gentleman "Rafa" počkal na svého soupeře při odchodu z kurtu, navíc se cestou stavil u svých příznivců, ale rozdal několik podpisů.

Už tolik radosti neměli někteří z nich při pohledu na tenisového šampiona při pauze mezi gamy. Rodák z Mallorky se totiž "blýskl" gestem, které opravdu překvapí. Poté, co se občerstvil, totiž podal víčko od láhve sběrači míčků. Na tom by nebylo až tak nic překvapivého, kdyby odpadkový koš nestál zhruba dva metry od španělské hvězdy.

A tak se na sociálních sítích stal krátký šot, na kterém Nadal podává sběrači víčko a ten ho obratem hází do odpadkového koše, velmi populární.

Antukový král však našel mezi fanoušky i zastání. "Je možné, že Rafa si v tak vypjatý moment ani neuvědomil, že má koš vedle sebe," psal jeden z příznivců na sociálních sítích. Jinak to však rodák z Mallorky spíše schytal.



VIDEO: Tento moment vzbudil mezi fanoušky velký ohlas

Nadal leaves tennis fans raging after making a ball boy throw away his litter- despite sitting next to the bin https://t.co/JFLgZ5Rk95 pic.twitter.com/ihzEJwwhHs