Ďábel! McGregor si vzal dres hráče, který udělal z Mayweathera paroháče

Válka slov mezi Conorem McGregorem a Floydem Mayweatherem před jejich velkou boxerskou bitvou, která se odehraje 26. srpna, graduje. Irská hvězda organizace UFC se navíc neomezuje jen na velkohubá prohlášení s mikrofonem. Do svého soupeře dokáže rýpat dokonce i tím, co si vezme na sebe.

Osmadvacetiletý McGregor od začátku turné propagujícího zápas roku volí svůj šatník tak, aby Mayweathera co nejvíce urazil. Začalo to už na první tiskové konferenci, když dorazil v na zakázku dělaném obleku, jehož bílé proužky tvořila zpráva "fuck you."

Teď zašel ještě dál. Na Instagramu se objevila jeho fotka v dresu basketbalového týmu Golden State Warriors s číslem 23. Na to zareagoval Draymond Green, který právě toto číslo v týmu šampionů NBA nosí. "My jsme s Floydem, brácho, ne s tebou. Sundej to," napsala basketbalová hvězda na svém instagramovém profilu.

Jenže situace se obrátila proti Greenovi. McGregor, kterého prý basketbal vůbec nezajímá, totiž neměl jeho dres, ale několik let starý trikot CJ Watsona. V čem je ten vtip? Třiatřicetiletý rozehrávač Watson byl totiž v roce 2010, kdy za Warrriors s číslem 23 hrál, milencem Mayweatherovy přítelkyně Josie Watsonové, a zároveň důvodem, proč známý boxer svou tehdejší partnerku napadl a skončil na dva měsíce ve vězení.

McGregor tak promyšleně zneužil jednu z největších hvězd NBA, aby si pořádně rýpl do svého srpnového soupeře. Ač se mnozí experti shodují, že proti zkušenému boxerovi nebude mít v neznámém prostředí boxerského ringu šanci, ve válce slov zatím jasně vede.