Šílená brutalita pořadatele v Hradci: Pěstí sundal fanouška do bezvědomí!

Silný jako vůl a stejně tak chytrý. Na srážku s takovým individuem navlečeným do vesty sekuriťáka krutě doplatil muž při druholigovém derby s Pardubicemi (2:1).

Fans »Votroků« protestují proti činnosti vedení klubu, jemuž z pověření města, coby vlastníka FC Hradec Králové, šéfuje bývalý plejer Richard Jukl. Na mač si přinesli transparent a je k nevíře, že právě kvůli kusu popsané látky došlo v Malšovicích na scény hrůzy. Podle očitých svědků ho vyvěsili v kotli, ale museli s ním na povel pořadatelské služby pryč. Pak se pokusili přenést transparent do jiného sektoru a stali se terčem útoku.

Byl šíleně brutální! Nabušený svalovec v oranžovém »rozlišováku« přišel rozbít hlavu člověku v dresu Hradce. Prásk! Rána pěstí a nebohý fanda ležel bezvládně na schodech ochozu. Šel na kopanou, šel vyjádřit svůj názor, což se snad v téhle zemi ještě může, a nakonec je rád, že přežil. „Byl na vyšetření v nemocnici, ale už je v pořádku a doma. Mluvili jsme s ním,“ pověděl Blesku Richard Jukl.

Teď ještě zbývá, aby si udělal pořádek mezi mlátičkami v ochrance. Snad už nikdy nechce na sociálních sítích číst vyděšené reakce diváků. Jako je třeba tahle z facebooku: „Jukle a spol., děkuji. Po dnešku se synové bojí jít na fotbal. Bojí se pánů v oranžových vestách, co tam mlátí fanoušky. Co jim mám říct na otázku: Mami, proč to ti pánové dělají?“

Vedení Hradce Králové: Je nám to líto „Klub FC Hradec Králové lituje situace, která vznikla v průběhu druhého poločasu a vyústila ve zranění jednoho z fanoušků. Celou situaci klub společně s Policií ČR a pořadatelskou službou vyhodnotí a učiní patřičné závěry.“