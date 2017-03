Boží Maradona! Fotbalový ďábel opět hrál rukou, teď to neprošlo

Boží ruka je zpět! Diego Maradona vždy vzbuzoval kontroverze a tentokrát přidal do svého repertoáru další dílek. Slavný Argentinec v Jižní Koreji nejdříve vylosoval skupiny mistrovství světa do 20 let a potom si zahrál malý fotbal. A při jednom centru neodolal a praštil do míče rukou. Dal tak vzpomenout na svůj legendární gól z mistrovství světa z roku 1986.

V květnu se odehraje v Jižní Koreji mistrovství světa dvacetiletých ve fotbale a organizátoři mohli stěží sehnat větší osobnost na losování základních skupin než je Diego Maradona. Fotbalový bůh i ďábel rozdával úsměvy, byl očividně v dobrém rozmaru. Po slavnostním aktu kývl i na malý fotbálek "pět na pět" a v něm připomněl svoji nejslavnější branku.

Když se před branku snášel centr a šel do souboje s brankářem, tak opět do míče bouchl rukou. Boží ruka je po 31 letech zpět! On si snad plete fotbal s házenou! Tentokrát to ale Diegovy neprošlo. Za pokus hrát nefér dostal žlutou kartu. Sám to doprovodil hlasitým smíchem, celá akce se nesla v humorném duchu. Vtipné na celé akci je i to, že obě situace si byly navlas podobné.

Maradona je považován za jednoho z nejlepších hráčů všech dob, ale největší popularitu i nenávist v jednom vzbuzoval na mistrovství světa v Mexiku v roce 1986. Tenkrát se Argentina ve čtvrtfinále turnaje postavila Anglii a Maradona rozhodl utkání dvěma góly (2:1). Pozornost poutala především první trefa, když šel malý Argentinec do souboje s brankářem Shiltonem a bouchl do míče rukou. Angličané začali hned protestovat, ale rozhodčí přestupek proti pravidlům zřejmě jako jediný neviděl. Gól platil.

Maradona po zápase pravil legendární výrok, že pakliže to byla ruka, tak to byla ruka boží. K tomu, že hrál rukou se oficiálně přiznal až o půl roku později. Pro Argentinu se stal Bohem, protože celý turnaj vyhrála. Pro Anglii i velkou část fotbalového světa byl podvodníkem.

Tentokrát v Asii losoval mistrovství světa mladých. A jeho ruka má skutečně smysl pro symboliku. Argentině vytáhl do základní skupiny Anglii! Dočká se hrdý Albion po více než 30 letech zasloužené satisfakce?